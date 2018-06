Robert Täht: eluvaim hakkab sisse tulema. Kui Oleg Gross helikopterit laenaks, lendaksin Tšehhi

Haiguse tõttu Tšehhis Karlovy Varys toimuvalt võrkpalli Euroopa Kuldliiga finaalturniirilt eemale jäänud Robert Täht usub, et järgmisel nädalal saab ta Portugalis Challenger Cupil kaaslasi aidata.

Eesti Päevaleht ja Delfi võtsid ühendust Robert Tähega ja uurisid, kuidas mehe tervis on.

Tere, Robert! Kuidas tervis on? Mis sulle täpselt diagnoosiks pandi?

Tänase hommikuse seisuga saan öelda, et vaikselt hakkab eluvaim tagasi sisse tulema. Finaalieelne adrenaliin on endal ka põhjas ja kui Oleg Gross mulle helikopterit laenaks, siis lendaksin kohale. Iseasi, palju must kasu oleks... Eile õhtul viskas veel palaviku korraks ligi 39, aga hea uni ja tubli higistamine võttis hommikuks palaviku maha. Naljaga pooleks võib öelda, et kahe ööga olen sama palju särke täis higistanud kui nädalaga trennis. Diagnoosiks öeldi, et põskkoopas on kerge põletik ja palaviku kohta öeldi, et see on viiruslik. Ju siis kahe asja segu.

Kas usud, et suudad järgmiseks nädalaks terveks saada ning seisund on piisav meeskonna aitamiseks?

Gianni (koondise peatreener Gheorghe Cretu – M. R.) helistas mulle just hetk tagasi ja küsis, kas saavad minuga arvestada, kuna lennupileteid pannakse juba kinni. Minu poolt jah-sõna. Kui isegi konditsioon või vorm on natuke mõnepäevase palavikuga kannatada saanud, siis ikkagi aitan heameelega meeskonda nii palju kui võimalik. Tahan meeskonnaga koos olla.