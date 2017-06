Rivo Vesiku pikaaegne unistus saab lõpuks teoks - Tallinna tuleb moodne rannahall

Käimasoleva aasta oktoobrikuus avab Tallinnas Rannamõisa tee ääres uksed pealinna esimene rannahall Teras Beach. Projekti eestvedaja on endine tippvõrkpallur Rivo Vesik.

Väljakud rajatakse Terase spordihoone kompleksis olevasse halli, kus varem tegutses metallitöökoda.

Delfi võttis Rivo Vesikuga ühendust ja uuris halli ehitamise tagamaid.

Rivo, esmalt, kuivõrd eriline sündmus halli teke sinu enda jaoks on?

No ikka väga eriline! Unistus rannahalli rajamisest on mul olnud juba pikemat aega, kuid erinevate takistuste tõttu jäi plaan mitmel korral katki. Nüüd, mil kõik lepingud on lõpuks sõlmitud, olen väga õnnelik.

Mis sinna halli täpsemalt tuleb?

Kolm rannavõrkpalli/rannatennise väljakut, kaks sauna, kaks baari, lava ja väike konverentsisaal. Väljakud saab ka omavahel n-ö liita ning seal on võimalik korraldada täpselt selliseid üritusi, kuhu klientide fantaasia küündib. Liiva peal kontserdid, peod, teater ja mis kõik veel!

Taolise rannahalli rajamine pole odav lõbu. Kes projekti rahastavad?

Kui hakkasin rannahalli ehitamist viis aastat tagasi kavandama, oli idee teha lihtsalt mõned väljakud ja kõik. Siis sattusin aga kokku soomlastega, kes rajasid kümme aastat tagasi Helsingi kesklinna rannahalli, ning nende arusaam taolisest projektist erines minu omast kardinaalselt. Ja seda heas mõttes! Vahe on just kvaliteedis: alustades disainist ja atmosfäärist ning lõpetades liivaga. Tallinna tuleb selline hall, mille sarnast ei leia isegi Lätist, kus rannavõrkpall on väga populaarne ala.

Rannahalli ehituse rahastajad ongi needsamad soomlased, kes Helsingisse halli rajasid, ning mõned Eesti võrkpalliharrastajad.

Milline hakkab (ranna)saaliaegu vaadates olema suhe noorte/profisportlaste ning harrastajate vahel? Ilmselt ikkagi kaldu harrastajate poole?

Jah, nii ta on. Enamus on harrastajad. Proffe on meil nii palju nagu on... Kusti (Nõlvak) ja Mart (Tiisaar) on väga huvitatud rannahallis treenimisest ja saavad halli populariseerimisele mitmel moel kaasa aidata.

Kas sul on plaanis ka noortegrupid rajada, et süstemaatiliselt rannavõrkpalli Eestis arendama asuda?

Kas just kohe oktoobrist sellega alustame, aga vaikselt on selline plaan küll. Ma pole veel ausalt öeldes välja mõelnud, milline see süsteem peaks olema - kas näiteks ühildada ranna- ja saalitreeningud. Kogu aur on praegu läinud sellele, et hall valmis saaks.

Saaliaegade broneerimine algas mõned nädalad tagasi. Milline on inimeste huvi ja tagasiside olnud?

Huvi on olnud umbes selline, nagu ootasime. Mõned vabad ajad on parematele kellaaegadele veel jäänud. Me pakume hetkel vaid aastaringseid saaliaegu ning see on tekitanud eestlastes palju küsimusi. Suvel tahaksid ju kõik väljas mängida. Aga ma olen küsijatele öelnud, et vaadake meie suve - siin on iga teine päev selline, et oleks vaja sees mängida. On olnud ka vastupidiseid näiteid: küsitakse, ega homme mängima ei saa tulla.

Lõpetuseks üks ebamugavam küsimus ka. Rannahalli idee on igati tervitatav, kuid praeguseid hindu vaadates pole näiteks ühel keskmisel üliõpilasel oma õhukese rahakotiga sinna asja. Kas ka sellistele võrkpallisõpradele on mõeldud?

Jah, ikka on. Näiteks hommikused ajad tulevad soodsamad. Ja kokkuvõttes - kui ka need õhtused hinnad jagada ära näiteks kuue või kaheksa inimese peale, siis tuleb kuumaks kord nädalas treenides alla 40 euro. Täna pole selline hind enam väga hull.

Halli kodulehega saab tutvust teha siin.