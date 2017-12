Rikberg selgitab Cretu ootamatu ametist lahkumise tagamaid

Eesti võrkpallikoondise juhendaja Gheorghe Cretu astus Venemaa klubi Belgorodi Belogorje eesotsast ootamatult tagasi. Miks ikkagi?

„Nägin, et minu ideed ei lähe nende omadega kokku ja tegin sellise otsuse. See on minu loomuses, ma ei saa meeskonda treenida, kui kõik ei klapi. Mängijatele pole mul aga ühtegi etteheidet, suutsime koos Alariga leida õige viisi mängijatega suhtlemiseks ja sain kõigi meestega suurepäraelt läbi. Ühtlasi saan tänu Venemaal veedetud ajale lükata ümber varasemad negatiivsed kuuldused sealsetest mängijatest. Vene võrkpallurid on väga toredad ja jään seda seltskonda igatsema,” tõi Cretu ise eile volley.ee-le antud intervjuus välja ühe olulise põhjuse.

Esialgu võistkonda edasi jäänud Eesti koondise statistik Alar Rikberg tõdes, et põhjuseid oli veel. Probleemid olid õhus juba varem, kuid päästikuks osutus karikasarja poolfinaalis saadud 0:3 kaotus Kemerovo Kuzbassile. Nimelt olid klubijuhid tõstnud lati ääretult kõrgele – nad nõudsid meeskonnalt esikohta nii karikasarjas, meistrivõistlustel kui ka CEV Cupil.

Kaotust võeti väga valusalt vastu

„Mis juhtus – ühelt poolt oli klubi väga rahulolematu poolfinaali tulemusega,” avaldas Rikberg. „Teiselt poolt olid erinevad nägemused võrkpallist – klubi ideed ja Gianni mõtted ei ühtinud. Rohkem midagi polnudki, see oligi peamine põhjus, miks ta otsustas, et kõigile on parem, kui ta lahkub.”

Ehk paneme nüüd pildi kokku. Esiteks, Cretu ei sobinud juba natuurilt Belgorodi. Oli ju teada, et klubi presidendil Gennadi Šipulinil meeldib sekkuda selle meeskonna juhtimisse ja nime poolest oligi Šipulin jätkuvalt klubi peatreener ja Cretu vanemtreener. Muideks, varem toimis klubis isegi selline süsteem, et vanemtreener viis läbi igapäevast treeningtööd, võistluse ajaks võttis Šipulin juhtohjad enda kätte. Cretu puhul nii ei olnud – ta oli nime poolest küll vanemtreener, kuid sisuliselt ikkagi peatreener.

Rumeenlasel on oma selge nägemus, kuidas võistkond toimima peaks. Selleks on nö positiivne võrkpall, kus rõhutakse vigade vältimist ja halvas olukorras antakse pigem pall kergelt üle, kui hakatakse kinnisilmi raiuma kolmese bloki vastu. Venemaa võrkpallis on aga alati olnud pigem au sees jõud kui tarkus. Seega juba olemuslikult oli küsitav, kuidas uued ideed vastu võetakse. Lisaks oli selge, et Cretu puhul Šipulin ei saa jätkata klubi juhtimist harjumuspärasel viisil, sest rumeenlane ei paindu. Seega teatud konflikt oli sellesse koostöösse juba eelnevalt sisse programmeeritud.

Ja kui nüüd tuli poolfinaalis kaotus – Cretu ametiajal alles teine, korra oli alla vannutud Kaasani Zeniidile – ja sellele järgnes klubijuhtide rahulolematu reaktsioon, siis ei suutnud emotsionaalne Cretu seda niisama alla neelata ja tegi üsna impulsiivselt lahkumisotsuse. See on nüüd puhtalt autori enda spekulatsioon, kuid eeldatavasti pole see tõest kuigi kaugel.

Rikberg ise jätkab. Esialgu

Tõe huvides tuleb ka märkida, et Belgorodile seatud eesmärk on seatud üsna ebarealistlikult. Kaasani Zeniit on olnud juba mitu aastat mitte ainult Venemaal, vaid terves Euroopas kindel number üks. Ja nüüd oodata, et neid võidetakse nii karikasarjas kui ka meistrivõistlustel... Tuletame meelde, et eelmisel kevadel jäi Belgorod Venemaa tšempionaadil neljandaks.

Mis saab edasi aga Rikbergist? „Minul paluti jääda ja ütlesin, et olen esialgu kuni detsembri lõpuni ja siis vaatame, kuidas uute treeneritega koostöö klapib ja arutame, mis edasi saab,” lausus Rikberg. Belgorod kohtub neljapäeval CEV Cupil Sofia CSKA-ga, võistkonda juhendab Aleksandr Bogomolov.