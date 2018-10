Rikberg palgati tippklubisse ja teda saab näha uues rollis. "See on suur väljakutse, nüüd tuleb ise mees olla."

Võrkpalliga lõpparve teha plaaninud ja Tartus Tähtvere tenniseklubi mänedžerina tööle asunud Rikberg sai äsja Resovia peatreeneriks nimetatud Gheorghe Cretult pakkumise, millest oli raske keelduda. Aga raske oli ka jah-sõna öelda, sest Rikberg oli tõesti otsustanud sukelduda tavaellu.

„See ei olnud lihtne otsus, sest siin jäid asjad pooleli,” rääkis täna lepingu allkirjastanud ning just äsja Rzeszowisse jõudnud Rikberg lühikeses usutluses. „Eestis jäid ju asjad pooleli. Tennise töö ja üldse kodune elu. Ma ei plaaninud enam kuskile minna, aga kui üldse kuskile, siis siia.”

Poola tippklubi, mis muide osaleb tänavu ka klubide MM-il, on alustanud hooaega kohutavalt – kõik neli mängu on kaotatud. Nüüd tuleb Cretul, Rikbergil ja klubi ülejäänud ajutrustil mõõnast välja tulla. „See on väljakutse, ma ütleksin. Suur väljakutse. Tuleb ise mees olla. Materjal on selles meeskonnas kindlasti olemas,” sõnas Rikberg, kes tundis, et on valmis statistikutöö vahetama treenerirolli vastu. „See tähendab teistsuguseid ülesandeid. Tegelikult kui ma vaatan neid inimesi, kellega ma omal ajal hakkasin koos statistikat tegema, siis keegi ei ole selle töö peale jäänud.”

Lisaks Cretule ja Rikbergile on klubi palgal statistik ja taktikaline nõustaja.