Riia ei asu ju Rumeenias! Creţu ootab Lätti 5000 eestlasest toetajat

Siiani oleme põhjanaabritele ikka alt üles vaadanud. Viimati kohtuti ametlikus matšis mullu EM-finaalturniiril, kus soomlased võitsid 3 : 2 ja pääsesid erinevalt meist alagrupist edasi. Nüüd tüüris Gheorghe Creţu Sinilõvid Kalevi spordihallis kolm päeva järjest võidule – 3 : 2, 3 : 1, 3 : 1.

„Mõlemad üritasid katsetada enne tähtsaid mänge, aga mõlemad olid väga motiveeritud ka võitma, seda näitas see emotsioon platsil ja ka treenerite oma. Tuomas Sammelvuo oli vahepeal päris vihane kõige ja kõigi peale,” rääkis eile Eesti resultatiivseimana 17 punkti toonud nurgaründaja Robert Täht. „Muidugi on hea võita nii tugevat meeskonda nagu Soome, pealegi kolm korda järjest, samas ei tohi sellest pilvedesse tõusta. Pühapäeval tuleb EM-valiksarja avamängus vastu Läti, seal on teistsugused pinged.”