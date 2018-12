Resovia pidi klubide MMil leppima neljanda kohaga

Thibault Rossard oli Resovia edukaim 17 punktiga, võitjatele tõi Artur Udrys 15 punkti.

Poolfinaalis kaotas Resovia Itaalia klubile Civitanova Cucine Lube samuti 1:3 (31:29, 19:25, 14:25, 23:25). Võitjatele tõid Tsvetan Sokolov ja Osmany Juantorena kumbki 18 punkti, Resovia resultatiivseim oli Thibault Rossard 19 punktiga.

Finaalis mängivad Itaalia klubid Civitanova Cucine Lube ja Trentino Diatecx. Trentino näol on tegu klubide MMi kõige tituleerituma meeskonnaga, kes on turniiri võitnud neljal korral. Civitanova jaoks on see võimalus eelmise aasta finaalikaotus heastada ja esimene tiitel võita, vahendab volley.ee.

MMil osales ka ajaloos esimest korda eestlane, kui Belchatowi Skra ridades tegi kaasa Renee Teppan. Belchatowi jaoks MM aga ebaõnnestus ja leppida tuli viimase kohaga.