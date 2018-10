Renee Teppanil avaneb eksklusiivne võimalus võidelda MM-medalite nimel

Superkarika mängus lõi valitsev Poola võrkpallimeister kindlalt 3 : 0 Gdanskit ja võis esimese trofee pea kohale tõsta. Suurepärase mängu tegi 22 punkti kogunud kogenud diagonaalründaja Mariusz Wlazły, nii polnudki Bełchatówi treeneril Roberto Piazzal põhjust Renee Teppanit kasutada.

Eesti koondise punktikahur uskus Poola siirdudes, et temast saab põhikoosseisu mees. Tegelikult on Piazza hooaja alguses usaldanud siiski üle-eelmisel MM-il parimaks mängijaks valitud Wlazłyt, üsna vähe platsile pääsenud Teppan on nelja esimese mängu peale kogunud kaheksa punkti. „Põdema pole ma hakanud,” hoiab eelmisel hooajal Itaalias samuti mänguaja eest võidelnud Teppan pea püsti. „Gdanski vastu tegi Wlazły väga hea mängu, oli oma paremate päevade tasemel. Pole midagi öelda, ta ongi heas vormis. Kui mullu alustas hooaega kehvasti ja kogus hoogu, siis tänavu on vastupidi: füüsiliselt on näha, et mees on terav. Aga ta on siiski 35-aastane ega jaksa stabiilselt sedasi platsi puhtaks taguda.”