Renee Teppan: oleme valmis tegema EM-il suure sammu edasi

"Mina isiklikult ja kõik teised tahame järgmine aasta hea tulemuse teha," sõnas meeskonna diagonaalründaja Renee Teppan intervjuus ERR-ile. "Esimene eesmärk on kindlasti minna alagrupist edasi ja miks mitte saavutada üleüldse meie seni parim koht Euroopa meistrivõistlustel. Ma usun, et me oleme järgmine aasta valmis päris suureks sammuks ning ma ei näe, miks me ei võiks EM-il edukad olla – sõltumata vastasest."

"Noorte mängijatena käisime me juba kaks turniiri tagasi EM-il, kus me olime enamasti õpipoiste rollis," lisas Teppan varasemate kogemuste kohta. "Selles mõttes see protsess on saanud iga aastaga üha selgemaks, et kuidas ja mille poole püüelda. Ma usun, et me oleme selline vägev punt tahtjaid noori, see on meid viinud elus edasi ning teeb seda ka edaspidi."