Renee Teppan: meil ongi ilged loomad platsil!

Eesti rünnakuprotsent kohtumises maailma ühe tippmeeskonnaga oli uskumatult hea – 64. Meie servi vastuvõtt oli Belgiast kehvem (41% vs. 47%), ometi oli nende rünnak vaid 45. Teppan tõi 17 (rünnak 56%), Venno 16 (65%), Täht 15 (65%), Andri Aganits 12 (71%) ja Timo Tammemaa 8 (67%) punkti. Kõike seda dirigeeris sidemängija Kert Toobal ja kaitses pani publiku ahhetama Rait Rikberg.

„Belgia on alagrupis meie suurim konkurent, seda võitu oli väga vaja. 3 : 1 oli aus tulemus. Tegelikult mulle meeldibki, et kõik veel ideaalselt välja ei tule,” ütles Teppan. Ta möönis, et sellises koosseisus ongi Eesti firmamärgiks võimas rünnak. „Meil ongi ju ilged loomad väljakul! Ka servijoone taga. Järjest ju servisid Olku, mina, Timo ja Robi. See on relv, millega peame hakkama mänge võitma, iga mees võib šõu püsti panna.”

Loe veel

Kui slovakid eelmises mängus Vennole serviga eriti pihta ei saanud, siis belglased olid osavamad. Kokku suunati talle 29 pallingut ja 210-sentimeetrise mängija vastuvõtuprotsent oli üsna tagasihoidlik – 29. Ent see ei halvanud meie mängu, sest mehi, kes suudavad hakkama saada kõrge söödu ja kahese või isegi kolmese blokiga, on platsil kolm. Venno usub, et Eestil on veel kõvasti juurde panna: „Kolmandas geimis tegime liiga palju servivigu. Ja kindlasti peab veel paremaks minema kaitse ja blokk.”

Eesti meeskond jätkab Kuldiiga A-grupis täisedu ehk kahe võiduga, laupäeval võõrustatakse Rakveres Rootsit.

Naistele ülitähtis võit

Enne meeste mängu võõrustas Eesti rahvusnaiskond Rakveres Euroopa Hõbeliiga kohtumises Šveitsi. Tegemist oli äärmiselt olulise matšiga, kui pidada silmas finaalturniirile jõudmist, mille peatreener Andrei Ojamets oli eesmärgiks seadnud. Kosovo, keda eestlannad kolkisid avavoorus halastamatult (avageimis anti neile vaid 8 punkti), on nagunii alagrupi autsaider. Rootsi, kellega kohtutakse laupäeval, pääseb finaalturniiri korraldajana igal juhul edasi. Reaalselt ongi teisele edasipääsukohale kaks pretendenti: Eesti ja Šveits.

Mängu alguses olid eestlannad krampis, geim läkski Šveitsile 25 : 21. Seejärel läks lahti tõeline sõit Ameerika mägedel: 25 : 17, 24 : 26, 25 : 18, 15 : 12. Isegi viienda geimi eduseisus 14 : 8 ei olnud veel midagi lõplikult kindlat. „Kosovoga mängus oli tõesti tasemevahe selgelt näha. Võib-olla sellepärast olimegi avageimis sellised, nagu olime,” pakkus naiskonna resultatiivseimana 27 silma kogunud Kertu Laak, kes hiilgas koguni kaheksa blokiga. „Teises geimis suutsime neid serviga suruda ja saime ka paar head blokki.”

Võistkonna aitas teises geimis heade servidega reele tagasi kapten Julija Mõnnakmäe. Hästi sekkus vahetusest Nette Peit, suurepäraselt tegutses rünnakul ta õde Eliisa Peit, kes lõi 18 tõstest punktiks 11 (61%). Eliisa Peit kogus 14, Nette Peit 12, Anu Ennok 13 ja Liis Kullerkann 12 punkti.