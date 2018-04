Renee Teppan klubiotsingutest: olen mõned pakkumised tagasi lükanud

Mänguaega sain ma rohkem, kui ma oleksin osanud oodata. Põhjus lihtne, esiteks võrkpall on selline mäng, kus üleliia vahetusi ei tehta ja teiseks, Itaalias tehakse neid veel vähem. Usaldatakse mängust-mängu teatud hulka mängijaid ja ei ole lihtne ennast sinna vahele suruda. Teisest küljest oli teada, et konkurent võib küll olla nimekas, aga ma ei leidnud, et ta minust jube palju parem oleks. Lõppkokkuvõttes arvan, et mul oli õigus. Eks selge eesmärk oligi teenida treeneri usaldus samm-sammult. Ei ole midagi imestada, et alguses keegi midagi minult otseselt ei oodanud, sest ega siin keegi Eestist kui sellisest midagi ei tea. Endal oli aga siht silme ees ja eks nii saigi edasi rühitud. Teatud hetked oli mentaalselt kindlasti rasked ja teatud hetkedel olin ka ise pisut liiga agressivne ja rahulolematu, aga eks see käib ilmselt asja juurde.

Isiklik areng, kui oluline edasiminek see hooaeg sinu jaoks olnud on?

Loe veel

Ma arvan, et areng on olnud korralik, eelkõige just mentaalselt. Kui ennast Perugia vastu väljakul mugavalt ja enesekindlalt tunned, siis see juba näitab midagi. Väga tähtis on peas saavutada see enesekindlus ja tase, kus tunned, et võid absoluutselt kõigiga mängida kui võrdne võrdsega. Kindlasti läksin edasi ka füüsiliselt, sest ei ole saladus, et mulle meeldib jõusaalis rassida. Ilma füüsiseta Itaalias ründajal suurt midagi teha ei ole. Suure tõenäosusega lähed kas katki või lihtsalt ei suuda tampi taluda, kuna trenni tehakse palju ja mänge on nädalas 2 pluss reisid. Mis puudutab tehnilist poolt, siis selle kallal liiga palju tööd ei tehtud, eeldatakse valmis mängumehi.

Järgmiseks hooajaks on erinevaid pakkumisi kindlasti laual, kui kaugel otsustamisega oled?

Hetkel vaatan mängijate turul ringi. On olnud pakkumisi, aga olen mõned tagasi lükanud, kuna sisetunne ei olnud 100% kindel nende osas. Võtan rahulikult ja oleme agendiga enesekindlad.

Koondisemängud on kohe-kohe ukse ees, kas keha ja vaim on selleks valmis?

Tervis on üsna okei. See tähendab seda, et saan ilmselt täiskoormusel koondisega müttama hakata. Selge see, et hetkel veel on mõned kohad päris valusad pikast hooajast, aga kellel ei oleks.