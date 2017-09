Renee Teppan Itaalia tippklubis – siiani platsil, aga olelusvõitlus alles algab

Võrkpalli EM-finaalturniiril hiilanud diagonaalründaja Renee Teppan on Euroopa tippklubis alustanud mõnusalt töiselt. Ei mingit veepudelite tassimist või käterättide ulatamist! Kolmes võidukas sõprusmängus Verona, Piacenza ja jaapanlaste Thunderiga on eestlane kuulunud põhikoosseisu. Ent sel on väga selge põhjus.