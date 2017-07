Rannavõrkpall vallutab sel nädalavahetusel Kuressaare

Reedel ja laupäeval vallutab Kuresaare kesklinna rannavõrkpall, kui Saaremaa pealinnas toimuvad Eesti meistrivõistlused.

Spetsiaalselt võistluse jaoks kerkib esmakordselt Kuressaare keskväljakule rannavõrkpalli väljak, kus publik saab kahel päeval kaasa elada tulistele kohtumistele. Lisaks haaravatele mängudele saavad pealtvaatajad nautida meelelahutusprogrammi, kus oma lemmikud leiavad kindlasti nii nooremad kui ka vanemad võrkpallihuvilised.

Lavalaudadel astuvad üles ansamblid Onud, Ocean Credit ja Magic Panda. Silmailu pakuvad võrratud TradeHouse tantsutüdrukud. Lisaks on Kuressaare keskväljakul eraldi naisteala, kus ilunippe jagab Eesti suurim ilukaubamaja TradeHouse. Loomulikult on publikule veel ohtralt üllatusi ja erinevaid auhinnamänge. Reedel lõppeb rannavõrkpalli sõprade õhtu kohvik Nautleja terrassil, kus plaate keerutab Jaan Jaago. Laupäeval on TradeHouse Cup’i ametlik afterparty ööklubis Diva. Lisaks on meistrivõistluste ajal kohvik Nautlejas märksõnaga „rannavõrkpall” kõik tooted kümme protsenti odavamad.