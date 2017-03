Rakvere poolamatöörmeeskond krooniti eile esimest korda võrkpalli Balti liiga tšempioniks.

Rakvere meeskonna eelarve on kolmest Eesti rikkamast klubist suurusjärgus poole väiksem ehk umbes 110 000 eurot. Klubi peatreener Urmas Tali tunnistab enne iga hooaega, et saab suviti meeskonda komplekteerima hakata alles siis, kui Tallinna Selver, Pärnu Võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank on siinse võrkpallimaastiku paremad mehed ära korjanud. Nii tulebki Talil koostada meeskond vanematest ja mitmel pool juba maha kantud palluritest ning noortest, kelles just üleliia suurt potentsiaali ei nähta. Meeskonnas on ainult kolm mängijat, kes ei tegele võrkpalliga põhitöö kõrvalt.