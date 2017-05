Rakvere jätkab! Võrkpalliklubi tüüri võtab üle endine Eesti koondise peatreener

Läinud hooajal Balti meistriks tulnud võistkonna uueks juhendajaks sai Andres Toode.

Kui mõned päevad tagasi viskas Rakvere klubi president Raigo Pärs õhku isegi võimaluse, et meeskond lõpetab mängimise sootuks ära, siis õnneks nii siiski ei läinud.

„VK Rakvere on asunud Credit24 uueks hooajaks valmistuma. Alustasime peatreenerist, kes hooajal 2017/2018 on Tartu mees. Andres Toode on meeste võrkpallis tagasi. Kuna viimasest meistritiitlist on tal peaaegu 20 aastat möödas, siis on paras aeg hakata uue poole pürgima. Seekord koos meiega,“ teatas klubi oma Facebooki lehe kaudu.

59aastane Toode viis Tartu Ösel Foodsi aastatel 1998 ja 1999 Eesti meistritiitlini. Aastatel 2000-2001 tegutses ka Eesti rahvusmeeskonna peatreenerina. Tema käe all saadi EM-valiksarja B-liiga alagrupis Rumeenia järel ning Austria ja Inglismaa ees teine koht. Seejärel pani Toode ameti maha ja keskendus põhitööle, milleks oli müügijuhi amet Saku Õlletehases. Hiljem on ta töötanud rohkem naistega.

Meeskonna koosseis on endiselt suureks küsimärgiks. Teada on, et Rakvere senise peatreeneri Urmast Taliga käed löönud Saaremaa loodab enda ridadesse meelitada Kevin ja Alari Saart ning Siim Põlluäärt. Samas paljud vanemad mängumehed mõlgutavad karjääri lõpetamise mõtteid.