Rakvere alistas TalTechi ja teenis esimese võidu

Enne tänast mängu olid mõlemad meeskonnad võiduta. Rakvere oli kahes esimeses mängus alla jäänud nii RTU/Robežsardzele (1:3) kui Bigbank Tartule (0:3), TalTech kaotas liiga avamängus 0:3 Saaremaa VK-le ja jäi seejärel 1:3 alla Selver Tallinnale, kirjutab volley.ee.

24 puntiga (+19) võitjate resultatiivseimaks kerkinud diagonaalründaja Taavi Nõmmistu sõnul tõi täna kogenumale meeskonnale edu eelkõige kannatlikkus.

"Meie kannatasime natuke kauem, mäng polnud ilus kummaltki poolt, aga kannatlikkus sai lõpuks määravaks. Kõige tähtsam on, et punktid on kirjas ja loodan, et väike enesekindluse süst siit tuli. TalTechiga saab lähiajal päris palju mängida, noortel poistel "duhhi" jagub ja kerge täna polnud," sõnas Nõmmistu ja lisas, et Rakvere loodab vaatamata raskele algusele liigas nii mõndagi korda saata. "Meil on satsis mehed, kes tahavad mingit asja juba kätte saada ka. Nagu hooaja alguski näitab, sis üllatusi võib sündida küll."

Nõmmistule assisteeris täna Rakvere poolel Denis Losnikov 12 punktiga (+2). Rakvere meeskonna servi vastuvõtt oli 53, rünnak 53%, blokist teeniti punkte 8, servilt 6 (eksimusi kogunes pallingul 15).