Rait Rikberg: Venno löökide kõrgus ja tugevus on selgelt parem kui eelmisel aastal

Eesti võrkpallikoondis alustas Kalevi spordihallis toimuvat MM-valiksarja 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16) võiduga Rumeenia üle.

Hea mängu tegi võistkonnaalale omaselt kogu meeskond, kuid eriti hästi esinesid täna meie liidrid Oliver Venno ja Robert Täht, kes kogusid lõpuks identsed numbrid: 20 punkti ja kasutegur +13.

"Robi piiriks on universum. Ta on igal pool - blokis, kaitses, rääkima rünnakust ja servist - meie võistkonna liider. Õnneks või kahjuks üksinda võrkpalli mängida ei saa - ja teised on meil ka tublid. Aga temaga on tõesti lahe mängida ja ma naudin iga hetke sellest," sõnas Rikberg.

"Oliveri seis on kindlasti parem kui eelmisel aastal. Nii löökide kõrgus kui tugevus on parem. Siin pole üldse küsimustki - kahel põhikohal on meil Oliveri ja Roberti näol mõnusad liidrid olemas," tunnustas libero.

"Meie sisekliima on ülihea! Ma ei ütle, et eelmistel aastatel oleks halb olnud, aga me kuidagi hingame praegu nii ühte. Ja mis on sellisel viiepäevasel turniiril Eesti võrkpallikoondise tugevuseks - pikk pink. Pole üldse probleemi, kui me mängime homme Kosovo vastu teiste meestega, kuigi mina oleksin valmis ka kõik viis mängu mängima," lisas Rikberg muiates.

Vaata ja kuula kogu intervjuud Rait Rikbergiga!