Rait Rikberg tunnistas otsekoheselt: mulle ei meeldinud treeneri otsus

Tartu Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp eksperimenteeris tänases finaalmängus liberotega, poolitades mänguaja 20aastase Robin Valtingu ja Eesti koondise raudvara Rait Rikbergi vahel.

Tartu võitis teatavasti tänase mängu 3:0, kuid tiitlikaitsja Tallinna Selver juhib Eesti meistrivõistluste finaalseeriat jätkuvalt 3:1.

Soojenduse järel sai Rikberg enda jaoks veidi ebameeldiva uudise – tema ülesandeks jäi seekord üksnes servi vastuvõtt, Bigbanki enda pallingute ajaks tõi treener Oliver Lüütsepp kaitsesse rabelema noore Robin Valtingu.

„See oli peatreeneri otsus. Mulle meeldib võrkpall, meeldib mängida ja tahaksin ise kogu aeg platsil olla. Treeneri otsus mulle ei meeldinud, kuid nagu näha, siis see õigustas ennast,“ jäi Rikberg pealtnäha rahulikuks, ehkki tahtnuks rohkem mänguaega.

„Au Raidule, et ta võistkonna nimel selle otsuse üle elas,“ kiitis Lüütsepp hoolealust, „selge, et temagi oleks kaitses hakkama saanud. Proovisin kogu meeskonda mängu kaasata, et kõik saaksid midagi anda.“ Näiteks seekord sekkus pingilt väga hästi Stefan Kaibald, kes asendas haigusest paranevat lätlast Toms Vanagsit.

Iseenesest on keeruline öelda, kas Valtingu kasutamine tõi lisatulu. Kui finaalseeria kolmes eelmises kohtumises kanti protokolli ka kaitsepallid, siis seekord seda ei tehtud. Kindlasti polnud Valtingul platsil vähem energiat ja tahtmist kui Rikbergil ning nii mõnelgi puhul sai ta käe pallile alla.

Servi vastuvõtul oli Rikberg protsendi põhjal selgelt üleplatsimees - 73. Teised peamised vastuvõtjad 60 protsendini ei küündinud.

Kolme esimese mängu järel oli Rikberg finaalseerias kaitsepallide osas selgelt parim:

Rait Rikberg (Bigbank) 19

Lincoln Williams (Selver) 12

Denis Losnikov (Selver) 11

Karli Allik (Selver) 11

Robert Viiber (Bigbank) 8

Oliver Orav (Selver) 7

Dmitri Dolgopolov (Selver) 7

Bradley Gunter (Bigbank) 7

