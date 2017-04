Rainer Vassiljev: mis siin salata: olen päris palju välismaale pääsemise nimel tööd teinud

Tallinna Selveri võrkpallimeeskonna peatreener Rainer Vassiljev tunnistas pärast Eesti meistriks tulekut, et ihkab karjääri jätkata välismaal.

"Vara vastata, aga mis seal salata: olen päris palju selle nimel tööd teinud, et välismaalt mõni variant leida. Eesti passiga treenerina on see äärmiselt keeruline, aga elame-näeme. Kui tekiks võimalus, siis kaaluksin seda väga tõsiselt," sõnas Vassiljev.

Peatreenerina karjääri kolmanda Eesti meistritiitli võitnud Vassiljev oleks valmis esialgu ka abitreeneri rolliga.

"Eks see sõltub natukene sellest, kuhu minek oleks. Peab ka realist olema: kui avaneb võimalus korralikku klubisse abitreeneriks minna, ei oleks see variant välistatud," lisas 33-aastane juhendaja, kes alustab juba homme Gheorghe Cretu peamise abilisena suvist koondiselaagrit.

Vaata kogu intervjuud videost!