Rahvusnaiskonnal seisab ees kohtumine Rootsiga

Rootsi näol on tegu meile hästi tuttava vastasega – Euroopa Hõbeliiga alagrupiturniiril kohtuti omavahel kahel korral ja mõlemad mängud lõppesid tulemusega 3:2, ühe võidu sai kumbki naiskond.

Peatreener Andrei Ojamets usub, et kuigi vastane on kõrgest klassist, on oma võimalus ka Eestil. „Oleme nendega koduvalt viis geimi mänginud ja tunneme teineteist üsna hästi. Samas on neil toimunud muudatused nii treeneripingil kui väljakul. Itaallasest peatreeneri asemel võttis ohjad senine abitreener Jonas Svantesson. Mängijatest on põhikoosseisu murdnud varem pigem vahetusmängijate sekka kuulunud Diana Ludnvall ja Dalila-Lilly Topic. Õdede Lazicite mängimine on ka kahtluse all. Ka on neil väga selged liidrid, esiteks muidugi Isabelle Haak, aga ka tema õde Anna Haak on viimasel ajal väga hästi tegutsenud, samuti Joanna Wasserfaller keskel,“ teab Ojamets Rootsi hetkeolukorda.

„Tšehhi vastu tegi Rootsi supermängu, tegu on hea füüsisega ja väga võitlusliku naiskonnaga. Me peame oma servi hästi tööle saama, muidu on raske. Kindlasti on võimalik neid võita, oleme seda ju ka tõestanud, aga peame tegutsema võistkonnana,“ lisas juhendaja.

Eesti kuulub valiksarjas E-alagruppi Soome, Rootsi ja Tšehhiga.