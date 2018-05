Rahvuskoondised kohtuvad Rootsi esindustega, Crețul täitub 100. koondisemäng

Kapten Kert Toobal kommenteeris eelseisvat kohtumist järgmiselt: „Rootsi tegutses meie vastu Rakveres hästi, me üritame siis nende kodus ka hästi mängida. Rootsi kasutas päris palju erinevaid mehi ja nüüd on Alaril (statistik Alar Rikbergil) kindlasti palju tööd vaja teha ning koosolekul on rohkem mehi vaja läbi analüüsida.“

Eesti koondise koosseis mänguks Rootsiga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Albert Hurt.

Eesti jätkab A-alagrupis täiseduga liidrikohal, punkte on koos 9. Teine on 5 punktiga Belgia ja kolmas Slovakkia 4 punktiga. Rootsil on punktiarve avamata.

Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, seejärel toimub Final Four turniir, kust pääseb kaks paremat meeskonda üleminekumängudele, et võidelda ühe koha eest uue nimega Maailmaliigasse: FIVB Volleyball Nations League´i.

Ojamets ootab naiskonnalt distsiplineeritumat tegutsemist

Rahvusnaiskond mängis viimases kohtumises Rootsi vastu kahes esimeses geimis suurepärast võrkpalli, ent kaotas lõpuks maratonmatši 2:3. Peatreener Andrei Ojamets loodab, et kordusmängus suudetakse kokkulepitud asjadest paremini kinni hoida. „Eelkõige on meil parandamisruumi distsipliinist kinni hoidmisel. Nii kaua, kui meil asjad hästi välja tulid, oli kõik korras, aga kui vastane meid surve alla pani, kadus meil kohe oma servi ohtlikkus. Ka ei suutnud me kuidagi kohaneda vahetusest sekkunud Rootsi teise sidemängija käekirjaga,“ analüüsis peatreener eelmist mängu. „Peame suutma rahulikuks jääda ja mitte niivõrd jõu, vaid mõttega tegutsema.“