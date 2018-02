Raadik ja Venno vedasid koduklubid võidule

Lõppenud nädal oli taas tihe välisliigades mängivate Eesti võrkpallurite jaoks. Et play-offid jõuavad aina lähemale, on igal mängul aina suurem väärtus.

Prantsusmaa meistriliigas pidid kõik neli seal mängivat Eesti meest kaotusega leppima. Ardo Kreek ja Pariisi Volley jäid 1:3 (22:25; 25:14; 16:25; 24:26) alla Nice´ile, kirjutab volley.ee. Kreegi arvele jäi 6 punkti (+3).

Kert Toobal ja Rennes Volley pidid tunnistama Chaumonti 3:2 (25:21; 23:25; 23:25; 25:23; 15:13) paremust. Sidemängija Toobal oli tavapäraselt ka resultatiivne, tuues 5 punkti (+5).

Andri Aganits ning Montpellier kaotasid 1:3 (25:27; 25:27; 25:18; 21:25) Nantes Reze´ile. Aganits piirdus seekord 5 punktiga (+4).

Martti Juhkami ning Tourcoing läksid vastamisi Ajaccioga ning kaotasid 0:3 (16:25; 23:25; 25:20). Juhkami tõi 7 punkti ja jäi efektiivsuses nulli. Liigatabelis on eestlaste koduklubidest kõrgeimal kohal Pariis, kes hoiab kolmandat kohta. Tourcoing on neljas, Montpellier kuues ja Rennes 11.

Prantsusmaa naiste kõrgeimal tasemel sai võidurõõmu tunda Kristiine Miilen, kui tema tööandja St-Raphael sai 3:0 (25:17; 25:23; 25:20) jagu Nantes´i naiskonnast. Miileni kontole kogunes 4 punkti (-2). Liis Kullerkann ning Pariisi St-Cloud kaotasid 2:3 (15:25; 25:20; 25:19; 15:25; 15:17) Chamaliersile. Kullerkann tõi 9 punkti (+5). Liigatabelis hoiab St-Raphael 4. ja Pariisi St-Cloud 7. kohta.

Poola liiga 20. voorus kaotas Robert Tähe ja Keith Puparti tööandja Lubini Cuprum 0:3 (22:25; 23:25; 23:25) liidermeeskonnale Zaksale. Pupart tõi 19 punkti (+8), Täht 9 (+2). Poola liigas on Lubin kaheksas.

Poola naiste esiliigas alistas Julija Mõnnakmäe koduklubi Solna Wieliczka 3:1 (25:17; 18:25; 25:19; 23:25) Karpaty Krosno naiskonna. Tabelis on Solna neljas.

Saksamaa meistrisarjas olid Karli Allik ja Düreni Powervolleys võidukad, saades 3:0 (27:25; 26:24; 27:25) jagu Netzhoppersist. Allik tõi 7 punkti (+1). Liigatabelis on Düren jätkuvalt 4. positsioonil. Saksamaa esiliigas said Kevin Soo ja Mitteldeutschland 3:0 (25:22; 25:16; 25:23) võidu Esseni üle ning hoiavad põhjadivisjonis teist kohta.

Timo Tammemaa 6 punkti aitasid Maaseiki Noliko Belgias 3:0 (25:20; 25:17; 21:25; 25:23) võiduni Zoerseli meeskonna üle. Tabelis on Maaseik esimene.

Slovakkias said järjekordse võidu kirja VK Prievidza ning Andres Toobal. Slovakkias jätkub liiga nelja parema meeskonna osalusel peetav play-offi eelne paremusjärjestuse selgitamine ja Prievidza alistas 3:1 (25:21; 25:23; 22:25; 25:22) Nitra Bystrina. Toobal seekord kaasa ei teinud. Prievidza on jätkuvalt nelja meeskonna seas liidrikohal.

Itaalia meistriliigas jätkas võiduteel Trentino Diatec, saades 3:0 (25:22; 25:19; 27:25) jagu Piacenzast. Renee Teppan sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis hoiab Trentino viiendat kohta. Anna Kajalina 24 punkti (+15) toel oli Ravenna Olimpia Itaalia naiste esiliigas 3:1 (23:25; 25:21; 25:22; 25:22) parem Givova Baronissist. Liigatabelis on Olimpia kaheksas.

Oliver Venno vedas Türgis järjekordse võiduni Ankara Maliye Piyango. 3:0 (25:17; 25:21; 25:18) oldi üle Besiktasest. Eesti koondise diagonaalründaja tõi 15 punkti (+12). Türgi liigas on Maliye Piyango seitsmes.

Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic pidid Türgi esiliigas tunnistama Salihli naiskonna 3:0 (25:19; 25:14; 25:20) paremust. Liigas hoiab eestlanna koduklubi 12. kohta.

Heas hoos jätkab Tšehhis palliv Henri Treial, kes tõi 12 punkti (+8) ning ČEZ Karlovarsko võitis 3:1 (23:25; 25:22; 25:17; 25:18) Ostravat. Liigatabelis on Karlovarsko neljas.

Šveitsis said tabelisse võidu kirja Rainer Vassiljev ja Kristo Kollo, kui Schönenwerdi Volley oli 3:0 (25:18; 25:17; 25:19) parem Berni ülikoolist. Liigas ollakse kuuendal kohal. Šveitsi naiste kõrgeimal tasemel olid võidukad nii Anu Ennok kui Nette Peit. Ennok ja Pfeffingeni Sm´Aesch said 3:1 (25:21; 23:25; 25:17; 25:16) jagu Cheseaux´st. Peit ja tema tööandja Könizi Edelline alistasid samuti 3:1 (25:15; 25:22; 22:25; 25:22) Schaffhauseni Kanti. Liigatabelis on Pfeffingen liidrikohal, Köniz 7. B-divisjonis said võidu kirja Merlin Hurt ja VBC Aadorf, kui 3:0 (25:20; 25:17; 25:17) alistati VBC Münchenbuchsee ning tõusti tabelis viiendaks. Eestlanna panustas võitu 19 punkti (+15) ning valiti ka kohtumise parimaks.

Soomes said võidurõõmu tunda Pielaveden Sampo ning Andrus Raadik. Eestlasest nurgaründaja tõi 19 punkti (+7) ning Sampo alistas 3:2 (18:25; 25:22; 25:21; 18:25; 18:16) võidu Leka Volley üle. Soome liigas on Sampo kolmas.

Portugalis pidas Robert Viiberi koduklubi AJ Fonte Bastardo nädalavahetusel kaks kohtumist. Pühapäevases mängus saadi 3:0 (25:16; 25:20; 25:16) jagu AA Espinhost, laupäeval kaotati aga 1:3 (22:25; 20:25; 25:18; 26:28) SC Espinhole. Liigas on Bastardo neljas.