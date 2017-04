Raadik ajas jälle hullu ja sikutas meeskonna Soomes pronksile!

Andrus Raadiku ja Martti Keele koduklubi Pielavesi Sampo tuli Soome võrkpalli meistrivõistlustel kolmandaks.

Otsustavas pronksimängus saadi koduväljal jagu Team Lakkapääst 3:0 (17, 19, 29). Taas oli üleplatsimees esimest hooaega piiri taga mängiv nurgaründaja Andrus Raadik, kes tõi 24 punkti. Ülejäänud Sampo pallurid lisasid kambakesi 36. Raadiku kasutegur oli +17, rünnak 63%. Ühe punkti sai ta ka blokist ja ühe servist. Keel käis kolmandas geimis korra platsil.

Sampo kaotas seeria avamängu 2:3, võitis teise võõrsil 3:1 ja kindlustas tänase koduvälja 3:0 võiduga kolmanda koha.

"Kogu see hooaeg on olnud päris pöörane, keha ja vaim ei jaksa enam hästi. Olgem ausad: enesetunne on päris sant. Kui otsustava mängu kaotame, on kogu hooaeg läbi kukkunud," rääkis Raadik enne mängu.

Tema jaoks oli hooaeg füüsiliselt äärmiselt raske. Nimelt Soome liiga kõigi aegade punktirekordi Mart Tiisaarelt üle löönud Raadik sai põhihooajal koguni 1200 tõstet, järgmine mees meistriliigas ainult 900.