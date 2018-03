Pupart vigastas jalga ja on mõneks ajaks audis

Võrkpallikoondise raudvara Keith Pupart pole viimases kahes Poola liiga voorus saanud trauma tõttu aidata koduklubi Lubini Cuprumit.

Poolteist nädalat tagasi väänas ta treeningul hüppeliigest. Uuringud näitasid, et kaks sidet on rebenenud. Arsti hinnangul ei saa eestlane võrkpalli mängida kokku neli nädalat. Pupart ise on veidi optimistlikum: „Usun, et läheb kolm nädalat, pluss-miinus mõned päevad. Tundub, et paranemine läheb hästi. Eks näis.”

Cuprumil oleks Puparti abi vaja, sest seitse vooru enne põhiturniiri lõppu käib tihe rebimine finaalturniiri koha eest, kuhu pääseb kuus esimest. Viimastes voorudes alistas Cuprum Zawiercie napilt 3:2 ja Jastrzębski Węgieli 3:0 ning hoiab 38 punktiga kaheksandat kohta. Kuues meeskond on vaid ühe punkti kaugusel. Samas ees ootavad keerulised mängud, kuuest vastasest neli paiknevad tabelis Cuprumist kõrgemal. „Võitleme edasipääsu eest. Iga punkt on kullahinnaga,” ütles Pupart.

Seega traumad on sel hooajal kollitanud mõlemat Lubinis pallivat eestlast, sügisel vigastas jalga mäletatavasti Robert Täht ja oli päris pikalt audis.