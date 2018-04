Pupart koondisest: saanuksin kutse, oleksin sellest ilmselt loobunud

Alates 2015. aastast Poola kõrgliigas Lubini Cuprumis mänginud nurgaründaja Keith Pupart lõpetas esmaspäeval käesoleva hooaja ning on nüüd uue töökoha otsinguil.

"Mingid variandid on õhus olnud, ent allkirja kuskile veel pannud pole, seega nimeliselt millestki rääkida ei tahaks," sõnas Pupart, vahendab volley.ee. "Hetkel võtan asja rahulikult ja olen pakkumistele avatud. Loodan välismaalt mingi võimaluse leida, niipalju taset peaks mul veel olema."

Pupart selgitas ka olukorda rahvusmeeskonna kutse saamise ümber. "Võttes arvesse olukorda, et ma hooaja sees oma pere juurest eemal olen, siis tahan suvel oma lapsi kasvamas näha ja perega aega veeta. Kui oleksin kutse saanud, siis oleksin sellest tõenäoliselt loobunud. Lisaks pere faktorile tahan ma veel mõned hooajad kõrgel tasemel klubivõrkpalli mängida, aga vanus on juba selline, et pean kehale ka puhkust andma. Klubivõrkpall on see, mis toob leiva lauale ja pean kuskilt tagasi hoidma," ütles Pupart. See info oli ka koondise treeneritel olemas.

Poola perioodist Pupart midagi eriskummalist välja tuua ei oskagi, öeldes, et need aastad möödusid sportlase jaoks tavalise rutiinina. "Ei torka küll midagi eriti meeldejäävat pähe, oli nii-öelda tavaline töötegemine. Minu jaoks oli see aeg liiga mõistes muidugi karjääri tugevaim, kus ma mänginud olen," lisas nurgaründaja.