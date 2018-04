Eesti võrkpallikoondise nimekiri avalikustatakse ilmselt järgmisel nädalal. Eesti Päevaleht sai juba enne vihje, et Keith Pupart ja Martti Juhkami ei tõmba jälle koondisesärki selga. Mõlemaga on üsna segane lugu ja osapooled jagavad kommentaare kidakeelselt. Nii Pupart kui ka Juhkami märkisid, et ametlikku kutset nad seekord ei saanudki. Peatreener Gheorghe Creţu ütles, et ta ei kommenteeri midagi enne, kui nimekiri on avalikustatud.

Pupart: üks mees otsustab...