Pühapäeval Delfi TV-s | Võru turniir tähistab 60. juubelit atraktiivse võrkpallipeoga

Turniiri avaaktusel reedel kell 18.30 esinevad Võrust pärit pianist Johan Randvere koos tenori Andrei Bogachiga. Turniirist võtavad osa lisaks peoperemehele, Võru meeskonnale ka Eesti tippklubid Saaremaa VK, Pärnu VK, külalised Lätist OC Limbaži/MSG ning põhjanaabrite soomlaste klubi AKAA Volley.

Turniiri peakorraldaja Aksel Saali sõnul pole juubeliturniiri osavõtjate nimekiri küll nii esinduslik, kui algselt plaaniti, ent siiski piisavalt atarktiivne, et pakkuda spordisõpradele apetiitseid võrkpallielamusi. Omamoodi maiuspalaks on Võrust pärit treenerite rohke osavõtt turniirist. Kodumeeskonda juhendavate Marko Meti ning Vendu Suurmanni kõrval on kohal ka endised võrukad Avo Keel (Pärnu VK), Urmas Tali (Saaremaa VK) ja Oliver Lüütsepp (AKAA Volley).

"Eks see kohaliku taustaga treenerite vastasseis lisa turniirile omajagu mõnusat vürtsi," usub Võru meeskonna juhendaja Marko Mett, kelle sõnul kogub ta kodulinna lipu alla erinevatel aegadel Kagu-Eesti pealinna au kaitsnud võrkpallurid. "Teeme kummarduse möödunud aegadele," ütleb Mett ja kinnitab, et Võru särgi tõmbavad sellel turniiril selga nii Karl Jaani, Sander Steinberg, Joonas Popman kui ka Andris Õunpuu.

1987. aastast turniiri korraldamises kaasa löönud teeneka treeneri Aksel Saali hinnangul on 60. aastat järjekindlalt toimunu turniir ainulaadne Eestis. "Nende pikkade aastate jooksul Kagu-Eesti palliväljakutelt läbi käinud kamaluga olümpiavõitjaid ja maailmameistreid, Nõukogude Liidu kullavõitjatest rääkimata," kõneleb Saal. Aastast 1993 kannab turniiri legendaarse Võru võrkpallitreeneri ning spordientusiasti Jaan Gutmanni nime.