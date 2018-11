Prantsusmaa klubi polnud Saaremaa edust kuuldes sugugi vaimustatud. Miks oleks Poitiers soovinud Eesti meistrit vältida?

„Ainukene viis Poitiers’le vastu saada, on oma vigade minimeerimine,” märkis Juhkami. „Rasketes olukordades tuleb proovida pall pigem blokist tagasi võtta ja mängida pallid taktikaliselt õigetesse kohtadesse. Võtad rünnakult Schöpsi (Poitiers’ sakslasest diagonaalründaja Jochen Schöps – M. R.)

välja ja teed füüsiliselt nõrgemate nurgaründajate vastu korraliku bloki. Tõenäosus sedasi punkti saada on kindlasti suurem. Kui mängid lihtsa palli kaarega liberole, siis ilmselt punkti ei saa.”

„Kõva võitlus kaitses on kindlasti võtmesõna,” jätkas Juhkami mõttekäiku. „Marc Zopie ei ole parim blokeerija ja tema vastu võib näiteks julgelt tempot mängida. Siiski: Zopie pole kõige parem blokeerija, aga Rennesi vastu pani eelmisel aastal koguni 12 blokki. Selge on see, et Menelaos Kokkinakis on meeskonnas vastuvõtu jaoks, rünnakul kannavad raskust Schöps ja Markost pärit nurgamees Zouheir El Graoui. Mõlemad tempod on hea rünnakuga, nii et lihtne olema ei saa.”

Juhkami nägi ka ühte nüanssi, mis võiks rääkida Saaremaa kasuks. „Vaevalt, et Poitiersi meeskond Saaremaaga mängu eel hakkab väga Mikasa palliga trenni tegema, seetõttu võiks planeeriv serv neile teatud raskusi valmistada. Erinevate firmade pallide lend on väheke erinev ja nõuab harjumist. Kui nad jala veidi sirgu lasevad, siis see võiks olla viis, kuidas neile probleeme valmistada,” arutles Juhkami.