Positiivne pööre Juhkami ja Puparti kaasuses: üks on EM-valiksarjas koondise nimekirjas, Cretul oli juttu ka teisega

Kevadel ei saatnud Cretu nurgaründajatele Martti Juhkamile ja Keith Pupartile koondisekutset. „Mängijad, kes väärivad kohta rahvusmeeskonnas, on rahvusmeeskonnas. Polegi rohkem midagi öelda. Koondises on need, kes tahavad Eestit esindada,” kommenteeris Cretu valikut. Juhkami ütles Postimehele antud intervjuus, et lugedes peatreeneri väljaütlemisi meedias, ei näe ta tulevikus võimalust koostööks.

Õnneks on see lugu võtnud positiivse pöörde. Juhkami nimi on EM-valiksarjas registreeritud 22 mängija hulgas. Kuna ta on suvel pikalt puhanud ega ole praegu tippvormis ning samas teised nurgaründajad on ülesannetega üldiselt hästi hakkama saanud, siis suvistes mängudes Läti ja Iisraeliga temaga ei arvestata. Küll on aga võimalus, et Cretu kutsub ta appi jaanuarikuiseks kodus toimuvaks valikmänguks Lätiga. „Ütleme nii, et saime suvel Cretuga paar korda kokku ja võin kinnitada, et meil omavahel probleeme pole. Sellest tulenevalt on võimalik, et tõmban tulevikus koondisesärgi uuesti selga,” kinnitas Juhkami, et mingit takistust ta omalt poolt ei näe.

Pupartit nimekirjas ei ole, kuid koondise statistiku Alar Rikbergi sõnul trehvas Cretu suvel pooljuhuslikult ka temaga ning oli juttu EM-valikmängudest. Kuna Pupartil olid juba selleks ajaks plaanid tehtud, siis teda nimekirja ei lisatud. Igal juhul on tore, et asjaosalised ei ole solvunud ning on põhimõtteliselt valmis koostööd tegema.

Eesti koondise pikka nimekirja saad vaadata SIIT.