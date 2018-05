Poola meistriga liitunud Renee Teppan: jumal tänatud, et mind Korea liigasse ei valitud!

Samas kiirendas Korea liiga draft Skra asjaajamist ja Itaaliasse jõudes potsatas Teppani postkasti pakkumine. Päev enne drafti oli leping juba allkirjastatud ning agent kinnitas, et meie mees võetakse draftist maha. Mingil põhjusel nii ei tehtud, Teppan ikkagi osales draftis. "Õnneks mind ei valitud, aga tuli välja, et olin lähedal. Viimane valik käis minu, tšehhi Fingeri ja sakslase Hirchi vahel, kes lõpuks valiti. Jumal tänatud! Oleksin võinud sattuda olukorda, kus mul on leping kahe klubiga. Ma ei tea, mis siis oleks olnud, ilmselt oleks korralik möll lahti läinud," ohkas Teppan kergendatult.

Kuigi Korea liigas makstakse võrkpalli mõistes väga head palka - 300 000 dollarit hooaja eest -, ei kahetse ta sugugi, et nõnda läks. "Ühest küljest oli Belchatowi pakkumine korralik. Teiseks oleksin läinud oma põhimõtetega vastuollu. Minu jaoks oli see lihtsalt back-up variant, üks üritus," rääkis Teppan. "Kahetsust ei ole mitte ühestki otsast! Draft avas minu jaoks silmi. Sain aru, et nad ajavad oma asja, võrkpallialased teadmised on puudulikud. Näiteks katsetel olin ühes võistkonnas viie diagonaalründajaga. Pidin poole ajast servi vastu võtma, ühe asetuse ajal isegi temporündaja kohta mängima, vaid ühes asetuses oli päris diagonaalründaja kohal. See oli korralik komöödia."

Palju rahaliselt siis kaotad?

"Las see jääb!" muheles Teppan ega soostunud vihjeid andma.

Sel hooajal oli Bełchatówi nimekirjas kaks diagonaalründajat - Mariusz Wlazły ja Szymon Romać. Viimane lahkub, Wlazły leping kehtib veel ühe aasta. Tegemist on Poola võrkpalli tõelise legendiga, 2014. aastal maailmameistriks tulles valiti just 34aastane Wlazły turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks. Ometi kinnitas itaallasest peatreener Roberto Piazza, et näeb eestlast põhikoosseisus.

"Jutt polnud nii, et hooaja jooksul, vaatame, vaid kohe," on Teppan rõõmus, et juhendaja näeb temas potentsiaali. "Kindlasti mängib mingeid mänge ka Wlazly. Tuleb rahulikult võtta, mitte liigselt prõmmida. Ta on selle klubi nägu ja visiitkaart, mänginud seal üle kümne aasta. Aga kahel viimasel aastal pole ta enam päris tippvormis olnud. Eks tal ole olnud vigastusi ja aastaid ka juba 34."

Treeneri osas on ta väga ootusärev. "Ta on tõeline võrkpallifriik. Kindlasti on mul tema suhtes kõrged ootused. Lõppenud hooajal natuke pettusin Trentino juhendajas. Temagi puhul teadsin, et tegu on tipptreeneriga, kohapeal selgus, et olukord nii lilleline polegi. Uus treener on itaallane, ju jälgib Itaalia liigat palju ja sealt ma silma jäin. Eriti just lõpus sain ju päris palju mängida. Tekkida ei tohiks ka keelebarjääri, kuna ta räägib head inglise keelt. Lisaks tundub mulle meie vestluste põhjal, et ta on väga otsekohene, see on hea."

Kokkuvõttes jäi ta klubivahetusega väga rahule. "Skra on ülikõva klubi ja Poola liiga samuti. Klubi mõttes ma latti alla ei lase. Eks see oligi mu point mullu Trentinosse minnes. Ütlesin ennegi: selle hooaja väärtust saab hinnata selle järgi, mis variandid pärast edasi tekivad."

Teppanist saab järgmisel hooajal juba viies Meistrite liigas mängiv eestlane. Lisaks temale saavad tippsarjas kätt proovida Maaseiki Noliko temporündajad Timo Tammemaa ja Andri Aganits ning Izmiri Arkas Sporiga liitunud Robert Täht.

Täiendatud! Lisaks sõlmis täna Nolikoga lepingu ka Keith Pupart.