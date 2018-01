Poola koondislase üle mänginud Venno tegi endisele tööandjale säru, Teppan jäi Itaalias poolfinaalis pingile

Välismaal mängivatest Eesti võrkpalluritest võttis laupäeval kõige kaalukama võidu Oliver Venno, kelle tööandja Maliye Piyango mängis Ankara klubide derbys üle Ziraat Bankasi 3:0.

Kodusaalis 22, 22 ja 23 punkti geimides saanud Ziraat Bankasi jätkab tugevas Türgi liigas 40,22 punktiga teisel kohal, eestlase tööandja on 27,455 silmaga kuues. Kahtlemata oli see magus võit just Oliver Venno jaoks, kes üle-eelmisel hooajal kandis Ziraat Bankasi särki. Paraku jäi ta Türgi suurklubis diagonaalründajatest teiseks numbriks ja nõnda otsustas mees uue klubi valida. Eile mängis Venno Ziraat Bankasi Poola koondislasest pommitaja Dawid Konarski üle. Venno tõi 21 punkti (efektiivsus +15; rünnak 53%), poolakas 17 (+10; 52%). Blokiga teenis eestlane ühe punkti ja otse servist kaks. STATISTIKA

Itaalia karikasarja poolfinaalis sai Renee Teppani leivaisa Trentino hävitava 0:3 kaotuse Perugialt. Kõigis kolmes geimis piirduti vaid 17 punktiga. Teppan seekord platsil ei käinud, ka mitte servimas. Trentino diagonaalründaja Luca Vettori tõi 9 silma (-4; 50%), eksides kaheksast servist koguni viiel. Võitjate resultatiivseim olid serblasest diagonaalründaja Aleksandar Atanasijevic 16 punktiga. Esikohamatšis kohtub Perugia poolfinaalis Modena 3:1 seljatanud Cucine Lube Civitanovaga.

Prantsusmaal nautis eestlastest sedapuhku võidurõõmu vaid Kert Toobal, kes aitas Rennes’i Volleyl võita Toulouse’i 3:1. Toobalilt neli punkti. Väga hea partii tegi Martti Juhkami, kuid tema meeskond Tourcoing sai siiski 2:3 kaotuse tabelijuhilt Chaumontilt. Juhkamilt 19 punkti (+8; 60%). Pariisi Volley jäi võõrsil Poitiers’le alla 1:3 (Ardo Kreegilt 10 punkti), Montpellier Nicele 0:3 (Andri Aganitsalt 6 punkti). TABELISEIS