Põnev poolfinaal jätkub: kas Tartu väldib servivigu ja edeneb finaali või suudab Rakvere kodus seeria taas viigistada?

Täna kell 19:00 alustavad Rakvere spordihoones poolfinaalseeria neljandat mängu kohalik võrkpalliklubi ja Tartu Bigbank.

Kolme võiduni peetava vastasseisu üldskoor on praegu 2:1, mis tähendab, et kui Emajõelinna võistkond on parem ka tänases matšis, pääsevad nad aastase pausi järel meistrisarjas taas esikohaduelli. Viimati oldi seal hooajal 2014/2015, kui tuli tunnistada Pärnu Võrkpalliklubi paremust.

Selleks tuleb murda aga tänavustes poolfinaalides siiani reegliks saanud seaduspärasus, kus senises kuues matšis on alati võitjana väljakult lahkunud koduvõistkond.

Võistkondade esimene Rakveres mängitud duell lõppes Lääne-Virumaa klubi kindla 3:0 (25:23, 25:21, 32:30) paremusega. Kaks Tartus toimunud matši on viinud pealtvaatajate närvid aga viimase pingekeeleni, kui mõlemal juhul läks võitja selgitamiseks vaja maksimaalset viit geimi. Esimese kohtumise lõppedes särasid tablool numbrid 3:2 (21:25, 25:19, 25:23, 19:25, 15:12) ja teise järel 3:2 (25:22, 20:25, 25:23, 27:29, 15:13).

Üheks Tartu – Rakvere duelli peamiseks märksõnaks on saanud mõlema – eriti aga Tartu – suisa kohutav serviprotsent. Protokoll kõneleb iseenda eest: avamängus tegid taaralinlased pallingujoone taga 21 (kokku 104 servi), teises 17 (74) ja kolmandas koguni 26 (112) viga.