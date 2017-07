Pommuudis: Renee Teppan ühines Itaalia superklubiga!

Eesti võrkpallikoondise diagonaalründaja Renee Teppan on sõlminud lepingu Itaalia klubi Trentino Betclickiga.

Tegemist on absoluutse tippklubiga, kui tuua võrdlust jalgpallist, siis võiks võrrelda FC Barcelona või Manchester Unitediga. 2000. aastal asutatud Trentino võitis aastatel 2009-2011 Euroopa Meistrite liiga kolmel korral järjest. Neljal korral on triumfeeritud klubide MMil (2009, 2010, 2011, 2012), Itaalia meistritiitleid on kogunenud samuti neli (2008, 2011, 2013, 2015). Lõppenud hooajal saadi Itaalia tšempionaadil kaela hõbemedalid.

23aastane Teppan mängis viimati Austria meistriks tulnud Innsbrucki Hypo Tirolis. Trentino nähakse teda eelkõige Luca Vettori asendusmehena.

"Viimaste aastate jooksul on Teppan suutnud ennast näidata parimast küljest eelkõige rahvuskoondises tänu koostööle treener Gheorghe Cretuga," lausus Trentino juhendaja Angelo Lorenzetti klubi kodulehel. Treener sõnul annab eestlane vahetusmängija klubile kindla tunde. "Ta on valmis mängija nii vanuse, vaimse võimekuse kui ka tehniliste oskuste poolest ning on valmis kasutama avanenud võimalust täielikult," täiendas ta.

197-sentimeetrine eestlane alustas karjääri Pärnu VK ridades, särama lõi ta täht aga aastatel 2012-2014 koos Robert Tähega Tartu Bigbanki eest palle maha lüües.

Itaalia liiga pole talle võõras, esimeseks välisklubiks oli Itaalia esiliiga meeskond Altotevere Città di Castello, järgmised kaks hooaega esindas ta Hypo Tirolit.

Tegemist on kaasaegse Eesti võrkpalli kõige kõvema üleminekuga, millega kannatab võrdlused välja üksnes olümpiavõitja Viljar Loori omaaegne siirdumine Moskva AKSK-sse.

