Pöidlahoidjaid MK-etapi poodiumikohaga rõõmustanud Mart Tiisaar: oleme õigel teel. Lahe!

Rannavollepaar Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar jõudsid esmakordselt maailmakarikavõistlustel poodiumile, pälvides Malaisias Langkawis toimuval etapil kolmanda koha.

Ajalooline poodiumikoht tuli 21:17, 21:17 eduga Serbia paari Djordje Klasnic – Lazar Kolaric üle. Pronksikohtumine vältas 35 minutit.

Kokku pidasid Nõlvak ja Tiisaar Malaisias neli matši, millest võideti kolm. Turniiri avaringis ehk 16 parema seas alistasid meie mehed kohaliku paari Elangovan Yogeswaran/Mohamad Ammirol Mat Sideki ülimalt kindlalt 21:8, 21:7. Teises ringis tulid uuesti vastu võõrustajad. Madinat oli veidi rohkem, ent teise geimi lõpufaasis – seisul 12:18 – olid Rafi Asruki Nordin ja Mohd Faiz Putra Abd Razak sunnitud andma Nõlvak – Tiisaarele loobumisvõidu. Avageim oli lõppenud Eesti duo 23:21 paremusega.

Täna hommikul mindi poolfinaalis vastamisi olümpiamängudel viienda koha saanud Kuuba paari Nadir Nivaldo Díaze ja Sergio Gonzálezega. Avageimi võitsid Nõlvak – Tiisaar 21:19, ent teises olid kuubakad paremad 21:13. Kahe võrdse duell kandus edasi ka kolmandasse geimi, kus 15:13 jäid peale saareriigi pallurid.

Kolmas koht andis korralikult edetabelipunkte ja ühtlasi teenisid Nõlvak – Tiisaar oma lühikese karjääri suurima auhinnaraha – 1200 USA dollarit. „Kindlasti saime siit kogemusi ja enesekindlust. Tänane kohtumine kuubakatega oli väga hea, samuti pronksimäng. Kindlasti pole me nii hästi MK-sarjas varem mänginud, isegi kaugeltki mitte,“ hindas Tiisaar. „See annab palju enesekindlust ja natuke positiivset õlalepatsutust: väga hea, poisid, olete õigel teel. Oleme viimasel ajal päris palju ennast analüüsinud ja muutnud palju asju. Tundub, et oleme õigel teel. See on väga lahe!“

Millises elemendis olete paremaks läinud? „Selle turniiri põhjal võib öelda, et oma side-out (rünnak vastuvõtust – M. R.) on läinud tohutult paremaks. Kui üldiselt anname enda servi vastuvõtust punkte ära – kas jäävad mängu või lööme blokki või teeme vea –, siis sel turniiril olime selles väga kindlad. Maailmaklassi rannavõrkpalli iseloomustab see, et kui sa suudad oma side-out’id ära lüüa, siis vastasel on väga raske. Ja servi vastuvõtt ja tõste oli ka väga kindlad – see on väga hea.“