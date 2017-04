Pfeffingen jäi ilma nii karikavõidust kui Ennokist

Eesti võrkpallikoondislase Anu Ennoki koduklubi Sm'Aeschi Pfeffingen ei suutnud Šveitsi karikafinaalis imet teha, kui esikohamängus suurfavoriidi Zürichi Volero vastu geimivõiduni ei jõutud. Eelmisel nädalal vigastada saanud eestlanna tänavusel hooajal enam väljakule ei tule.

Tänases kuldmedalimängus oli tasavägiseim kolmas geim, milles Ennoki koduklubi kogus 22 punkti. Esimeses ja teises geimis saavutas Aeschi naiskond vastavalt 18 ja 19 punkti. Volero esikoht oli pigem oodatud, sest tänavu võeti juba kaheksas järjestikune karikavõit. Samuti on neljandat hooaega järjest jõutud Meistrite liigas play-offi ehk seitsme parima hulka, kirjutab volley.ee.

Ennok kommenteeris volley.ee-le, et Pfeffingen enamaks suuteline ei olnud: "Meie mängisime nagu suutsime. Volero tõestas taaskord, et nad on lihtsalt kõrgema klassiga võistkond."

Halva uudisena eelmisel nädalal Šveitsi meistriliiga veerandfinaalseerias vigastada saanud Ennok tänavusel hooajal enam väljakule ei tule: "selleks aastaks on kõik, kahjuks ei saa ka koondist seetõttu aidata."

Koduses meistrisarjas on põhiturniiri teine Pfeffingen taganud koha poolfinaalis, kus finaalkoha eest mängitakse põhiturniiri kolmanda Hotel Cristaliga.