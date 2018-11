Peatreener kiitis Eesti U17 koondist: perspektiivikas punt, kus osatakse end kokku võtta

Peatreeneri sõnul on koondise edu taga seegi, et treenitakse ja mängitakse meeste seas. Eesti rünnakuid vedasid kindlakäeliselt Märt Tammearu ja Timo Lõhmus, kes teevad juba tegusid ka Credit24 Meistriliigas meeste konkurentsis (Tammearu Bigbank Tartu ja Lõhmus Selver Tallinna ridades). "Võib öelda, et see on perspektiivikas punt, palju tänasest edust on tingitud ka sellest, et kutid teevad meeste juures trenni," sõnas juhendaja.

Osalenud koondiste taseme kohta sõnas Jasmin, et esikohameeskond oli teistest klassi võrra parem. "Poola oli igas elemendis ülejäänutest veidi parem - nii füüsiliselt kui tehniliste oskuste poolest."