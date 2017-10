Pärnu võrkpalliklubi resultatiivseimaks kerkis 16aastane tulevikulootus

Märt Tammearu. Foto: Pärnu Võrkpalliklubi/Facebook

Credit24 Meistriliigas hoiab pärast lõppenud nädalavahetust liidrikohta Pärnu Võrkpalliklubi, kes sai kirja kaks võitu Leedu klubide üle ja on võitnud kõik kuus senipeetud mängu. Neile järgneb liigatabelis Saaremaa VK, kes samuti pole veel kaotusevalu tundnud, ent neil on Pärnust mäng vähem peetud ja seega kirjas viis võitu. Punkte on Pärnul 18, Saaremaal 15.