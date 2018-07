Pärnu võrkpalliklubi põhimängija liitus Šveitsi klubiga

Võrkpalli B-koondised. Eesti vs Iraan Audentese spordihallis

Pärnu võrkpalliklubi mängija Kevin Saar liitus Šveitsi klubi Volley Luzerniga.

"Kevin Saar toob meeskonda palju jõudu juurde," sõnas Volley Luzerni peatreener Liam Sketcher. "Ta suudab kindlasti meeskonda edasi arendada ning vaatamata noorele eale olla tiimi tugi ja eeskuju."

23-aastane Kevin Saar aitas tänavu Pärnul võita Eesti meistrivõistlustel pronksi. 3. - 4. koha kohtumises alistati Tallinna Selver mängudega 3:0.

"Olen väga rahul," ütles Saar. "Pakkumisi oli veel Tšehhist, Austriast ja Saksamaalt, aga see variant tundus parim. Meeskond mu ümber on tugev ja mul on sealt palju õppida. Teised meeskonnad olid olnud rohkem tagumise otsa klubid."

Suurt huvi Saare vastu näitas üles ka Eesti meister Saaremaa võrkpalliklubi.