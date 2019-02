Pärnu VK sai Selveri üle raske võidu

Pärnu resultatiivseimana tõi Chizoba Neves Atu 26 punkti (+11), Atvars Ozolins lisas 21 punkti (+12), Illia Kovalov lisas 11 silma (-11), kirjutab volley.ee. Pärnu vastuvõtt oli 45%, rünnak 44%, blokipunkte saadi 14 (Kovalovilt 6 blokki) ning servil löödi 7 ässa ja tehti 19 viga.

Selveri edukaim oli Albert Hurt 24 punktiga (+16), Oliver Orav lisas 17 punkti (+2). Selveri vastuvõtt oli 49%, rünnakuid realiseeriti 36-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 13 (Hurdalt 6 blokki) ning servil löödi 6 ässa (5 neist läks Orava nimele) ja eksiti 12 pallingul.

Liigatabelis on Pärnu VK 41 punktiga neljas, Selver hoiab 32 punktiga viiendat kohta. Liidrikohal on tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 48 punkti ja kõik põhiturniiri kohtumised peetud. Teisel kohal on 47 punktiga Bigbank Tartu, kel seisab laupäeval ees mäng TalTechiga, mis otsustab ühtlasi, kas esikohal lõpetab Saaremaa või Tartu meeskond. Kolmandat positsiooni hoiab 43 punktiga Läti esiklubi RTU/Robežsardze.