Pärnu tõusis seitsmenda järjestikuse võiduga tabeli tippu

Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas teenisid Eesti klubidest võidulisa Tartu Bigbank, tabeliliidriks tõusnud Pärnu Võrkpalliklubi, Tallinna Selver, Järvamaa Võrkpalliklubi ja lähikonkurendi alistanud tiitlikaitsja Rakvere Võrkpalliklubi.

Põhimõttelise heitluse pidas kuuendal kohal paiknev Lääne-Virumaa võistkond, kes kohtus võõrsil tabelis vahetult enda järel paikneva RTU/Robežsardzega, kirjutab volley.ee. Kaks esimest geimi möödusid väga tasavägiselt, eriti pingeliseks kujunes teine, kus Rakvere tuli välja 14:18 kaotusseisust ja jäi lõpuks peale 29:27. Avageimi võitsid külalised 26:24 tulemusega. Vaid kolmandas geimis võõrustajate 25:22 ülekaalu tunnistanud Rakvere kohtumist otsustavasse viiendasse geimi ei lubanud, pöörates neljanda geimi 22:24 kaotusseisu 26:24 võiduks. Kohtumise lõppedes särasid tablool seega Eesti esinduse 3:1 (24, 27, -22, 24) võidunumbrid.

Mängu parimana koguni kolm pallinguässa löönud Andris Õunpuu panustas Rakvere võitu 20 ja Tanel Uusküla 56,7-protsendilsie rünnakuefektiivsuse juures 17 punkti. Rakvere kolmeteistkümnest blokipunktist koguni seitse märgiti Siim Ennemuisti arvele, kes lõpetas sarnaselt Uuskülalale mängu 17 punktiga. Nicolas Timothy Dubinsky assisteeris 13 ja Joonas Popman 10 punktiga. Tänases mängus oli Rakvere edu üheks pandiks hea rünnak, kui punktiks löödi 47,7% sooritustest. Läti meeskonna sama näitaja oli 41,4%. Blokipunkte märgiti mõlema võistkonna arvele võrdselt 13.

Tartu Bigbanki neljas järjestikune võit tuli Lätis 3:1 (17, -19, 22, 22) tulemusega kohaliku VK Biolars/Jelgava üle. 14 punktiga tõsusis üleplatsimängijaks Emajõelinna temporündaja Meelis Kivisild, kes rünnakul tegutses 64-protsendilise efektiivsusega, realiseerides 14-st tõstest 9. Markus Uuskari aitas võitjaid 11 ning Samuel Joseph Walker ja Curtis Stockton võrdselt 10 punktiga. Tartu meeskond saab igati rahule jääda rünnakutegevusega, kui punktiks löödi iga teine (50%) rünnak. Läti meeskond suutis sama 41,9-protsendiliselt.

Viimati 3. detsembril Selverile alla vandunud Pärnu Võrkpalliklubi vajas tänasest mängust vähemalt punkti, et liigatabelis Saaremaa Võrkpalliklubist mööduda. Ülesandega saadi edukalt hakkama, kui oma kodumängu Lilleküla Gümnaasiumis pidanud TTÜ vastu nopiti kindel 3:0 (17, 19,18) võit. Robert Juchnevic ja Taavet Leppik tõid suvepealinna esindusele 10 punkti. Seejuures näitas Juchnevic rünnakul suurepärast kindlust, realiseerides 13-st tõstest 10 (76,9%). Valentin Kordas ja Jörgen Vanamõisa kogusid TTÜ ridades 8 punkti. Seitsmenda järjestikuse võidu noppinud Pärnu oli selgelt parem nii vastuvõtul kui rünnakul. Pärnul olid need edunumbrid 61,4 ja 50,7 ning TTÜ-l 48,3 ja 30.

Järvamaa Võrkpalliklubi võttis ette Leedu-turnee, mille avapäeval teeniti 3:1 (20, 24, -17, 23) võit tabelis paar kohta tagapool asuva Šiauliai Elga Master Idea SM Dubysa üle. Külaliste poolel kogus 16 punktiga suurima saagi Keiro Jõgisalu. Virko Vantsi (+13) ja Jacob Schmiegelt aitasid omasid 15 punktiga. Rünnakul avaldus viimasest play-off kohast 11 punkti kaugusel paikneva Järvamaa meeskonna ülekaal protsentides 53,2-47,2 ja blokis punktides 9-7. Pallingul kogus omakorda kaks punkti enam Šiauliai, kes lõi Järvamaa 10 ässa vastu 12 ässa.

Eesti võistkondade joaks edukale võistluspäevale pani punkti tabeli neljandat kohta püüdev Tallinna Selver, kes mängis võõrsil kolmes geimis 3:0 (21, 16, 23) üle üheksanda meeskonna Raseiniai Norvelita. Tehnilistel põhjustel nimetatud mängu statistika praegu kättesaadav ei ole!

Uueks tabeliliidriks tõusnud Pärnu Võrkpalliklubil on 20-st mängust koos 53 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Saaremaa Võrkpalliklubi jääb maha kolme silmaga. BigbankTartu on 42 punktiga neljas, Selver Tallinn 39 punktiga viies ja Rakvere Võrkpalliklubi 35 punktiga kuues. Tabeli kümnes meeskond Järvamaa Võrkpalliklubi on kogunud 18 ja eelviimane kolmeteistkümnes TTÜ 12 punkti. Pühapäeval tulevad väljakule kõik seitse Eesti võistkonda.