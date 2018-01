Pärnu testib end enne eurosarja Rakvere vastu

Võrkpalli Credit24 Meistriliigas toimub sel nädalavahetusel kaks kohtumist, kui laupäeval võõrustab Pärnu VK Rakveret ning pühapäeval kohtuvad Tartus sealne Bigbank Tartu ja TTÜ meeskonnad.

Liigatabeli liider on jätkuvalt Saaremaa VK (40 punkti), Pärnul on teisena 35 punkti, Selver Tallinnal kolmandana 32 punkti. Neljas on SK Jekabpils Luši, kel Selveriga sama arv punkte ja 30 punkti kogunud Bigbank on viies, kirjutab volley.ee. Rakvere paikneb enne nädalavahetust kuuendal tabelireal (28 punkti) ja TTÜ on 12. kohal (9 punkti).

Pärnu jaoks on tegu olulise kohtumisega enne eurosarja mängu CEV Challenge Cupil. Pärnu kohtub teisipäeval, 16. jaanuaril kell 19.00 kodusaalis 1/8-finaali avamängus Belgia klubi Meneni Par-Kyga.

Rakvere vastu lähevad Avo Keele hoolealused võidumõtetega. „Kolme punkti tahame kindlasti saada, see on selge. Rakverel on ka olnud väga pikk mängupaus, kuidas see neile mõjunud on, ei oska öelda,“ sõnas Keel. Pärnu on uue aasta esimese kohtumise liigas juba pidanud, kui eelmisel nädalal saadi 3:2 jagu Bigbankist. „Meie mäng oli pärast pikka kolmenädalast pausi kõikuv. Tuleb arvestada, Rakverel on 10 võitu ja 4 kaotust – nad on mänginud esimese ringi täiesti tip-top (võit Tartu üle),“ lisas peatreener.

Rakvere peatreener Andres Toode ei osanud ennustada, kuidas mängupaus meeskonnale mõjunud on. „On olnud pikk paus, mistõttu ei oska midagi ennustada. Tunne on meestel hea ja püüame anda parimat,“ ütles Toode.

Kohtumine Pärnu spordihallis algab laupäeval kell 17.00.

Tartus pannakse pühapäeval pall mängu kell 18.00. Bigbank tahab kindlasti hiljutise karikafinaali kaotuse Saaremaale ja viimatise allajäämise Pärnule heastada. Seda usub ka TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu, kelle hoolealused on kimpus traumadega. „Tarvo Tähele teeb jätkuvalt valu põlv. Ta käis sellega ka uuringutel ja mängimine on kahtluse all. Lisaks väänas Ragnar Kalde hüppeliigest, ent tema saab loodetavasti kaasa teha. Trenni oleme saanud pika pausi ajal teha küll, ka kaks kontrollmängu sai peetud (Pärnu ja Selveriga-toim). Eks Tartu tahab need viimased kaotused heastada ja tuleb meie vastu jõudemonstratsiooni tegema,“ usub peatreener.

Credit24 Meistriliiga ajakava näeb SIIT ja tabeliseisu SIIT.