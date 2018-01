Pärnu saab euromängule vastu minna võidukalt

Credit24 Meistriliiga ainsas laupäevases mängus olid vastamisi Pärnu Võrkpalliklubi ja Rakvere Võrkpalliklubi.

Eeldatav favoriit Pärnu võitis kaks esimest geimi üsna kindlalt (mõlemad skooriga 25:18-toim.), ent kaotas kolmanda 21:25. Üllatust siiski ei sündinud ja neljandas geimis pani Pärnu oma paremuse maksma, võites geimi 25:20 ja kogu kohtumise seega 3:1.

Võitjate resultatiivseimaks kerkis 18 punktiga (+13) Robert Juchnevic, Taavet Leppik panustas võitu 15 punkti (+4). Avo Keele hoolealuste vastuvõtuprotsent oli 62,9, rünnak 56,4%. Blokist teenis Pärnu 8 punkti (3 läks Toms Švansi kontole) ja servilt 12 punkti (neist 5 lõi Leppik). Servivigu kogunes 20.

Rakvere poolel tegid enim skoori Andris Õunpuu ja Siim Ennemuist, kes mõlemad tõid 9 punkti. Õunpuu efektiivsuse näitaja oli -2, Ennemuisti oma +1. Rakvere vastuvõtt oli 55,4%, rünnak 40,5%. Servil löödi 5 ässa ja tehti 20 viga, blokist saadi 7 punkti.

Liigatabelis kindlustas Pärnu teist kohta, punkte on koos 38. Rakvere jätkab 28 punktiga kuuendal positsioonil.

Pärnu jaoks oli tegu olulise kohtumisega enne eurosarja mängu. CEV Challenge Cupi raames kohtub Pärnu teisipäeval, 16. jaanuaril kell 19.00 kodusaalis 1/8-finaali avamängus Belgia klubi Meneni Par-Kyga.

Homme toimub Credit24 Meistriliigas samuti üks mäng, kui kell 18.00 kohtuvad Tartus Bigbank Tartu ja TTÜ. Bigbank tahab kindlasti hiljutise karikafinaali kaotuse ja allajäämise Pärnule heastada. Seda usub ka TTÜ juhendaja Janis Sirelpuu, kelle hoolealused on kimpus traumadega. „Tarvo Tähele teeb jätkuvalt valu põlv. Ta käis sellega ka uuringutel ja mängimine on kahtluse all. Lisaks väänas Ragnar Kalde hüppeliigest, ent tema saab loodetavasti kaasa teha. Trenni oleme saanud pika pausi ajal teha küll, ka kaks kontrollmängu sai peetud (Pärnu ja Selveriga-toim). Eks Tartu tahab need viimased kaotused heastada ja tuleb meie vastu jõudemonstratsiooni tegema,“ usub peatreener.