Pärnu läheb eurosarjas Eesti lippu kõrgel hoidma

Täna alustab oma teekonda rahvusvahelises konkurentsis ainsa Eesti klubina CEV Challenge Cupil osalev Pärnu Võrkpalliklubi.

Pärnu vastaseks on Küprose klubi Pafose Pafiakos, kohtumine peetakse võõrsil algusega kell 20.00. Mängust on võimalik näha ka otsepilti.

Credit24 Meistriliigas hoiab Pärnu hetkel Saaremaa järel teist kohta. Pärnu on varasemalt eurosarjades tihe osaleja olnud, viimati tehti Euroopas kaasa hooajal 2015/2016, kui CEV Cupil kaotati Kreeka klubile Piraeuse Olympiakos ja langeti Challenge Cupile. Seal kaotati kaheksandikfinaalis kuldse geimiga lõppenud kohtumine Belgia klubile Meneni Prefaxis (kus hetkel pallimas Rait Rikberg).

Küprose klubi on kohalikus liigas hetkel liidrikohal. Tegu on kolmekordse riigi meistriga, kes viimati krooniti tšempioniks aastal 2006. Eelmisel hooajal teeniti hõbe. Eurosarjades on osaletud varasemalt pikki aastaid, ent suurt edu pole saavutatud. Möödunud hooajal saadi Challenge Cupil 17. koht.

Pafiakose ridades on lisaks kohalikele meestele mitu korralikul tasemel leegionäri nagu serblasest ja brasiillasest nurgaründajad Ivan Todorovic ja Evendro Dias De Souza.

Kordusmäng peetakse Pärnus 20. detsembril kell 19.00.