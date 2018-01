Pärnu kindlustas liidrikohta, Saaremaa kaotas Jekapbilsile

Võrkpalli Credit24 Meistriliigas kindlustas Pärnu VK oma liidrikohta, lähim jälitaja Saaremaa VK sai aga kaotuse kolmandaks kerkinud Jekabpilsi Lušilt.

Tabeliliider Pärnu VK alustas nädalavahetust kindla võiduga, kui 3:0 (25:19, 25:23, 25:16) saadi jagu Raseiniai Norvelitast. Taavet Leppik oli Pärnu edukaim 13 punktiga (+9), Kevin Saar panustas võitu 12 punkti (+10). Pärnu näitas korralikke numbreid nii vastuvõtul kui rünnakul, vastavalt 76,7% ja 61,2%. Blokiga teeniti 8 ja serviga 7 punkti (eksiti 16 pallingul), kirjutab volley.ee.

Raseiniai poolel ei jõudnud keegi kahekohalise punktiskoorini, 8 punkti kogunes nii Audrius Knašase kui Radoslav Adamovici arvele. Vastuvõtt oli 75,4%, rünnak 44,1%. Blokist teeniti 4 ja serviga mitte ühtegi punkti (vigu kogunes 8).

Pärnul on nüüd koos 47 punkti, millega ollakse jätkuvalt esikohal. Homme kell 17.00 kohtutakse Šiauliai Elga Masteriga.

Täna olid vastamisi ka hiljutised Eesti ja Läti karikavõitjad ehk Saaremaa ja Jekapbilsi Luši. Tabeli teise koha meeskond Saaremaa pidi vastu võtma 2:3 (23:25, 25:19, 25:18, 22:25, 10:15) kaotuse.

Saaremaa poolel said suurima rünnakukoormuse Hindrek Pulk ja Tomaš Halanda, kes mõlemad tõid 16 punkti. Saaremaa vastuvõtt oli 53,4%, rünnak 51,1%. Servil löödi 6 ässa ja tehti 16 viga, blokiga saadi 8 punkti. Võitjate parimana tõi Armands Abolins 22 punkti (+11) ja Vladislavs Blumbergs lisas 18 silma (+12). Jekapbilsi vastuvõtt oli 67,8%, rünnak 43,4%. Blokist saadi 9 punkti, servilt koguni 15 (eksiti 21 korral).

Liigatabelis on Saaremaal nüüd punkte 44, mis annab teise koha. Jekapbils tõusis mööda Bigbank Tartust, Läti klubil on koos 40 punkti, mis annab kolmanda koha. Saaremaal on mäng vähem peetud kui Pärnul ja Jekapbilsil. Homme kohtub Saaremaa kell 17.00 Daugavpilsi Ülikooliga.

1:3 (25:17, 18:25, 23:25, 22:25) kaotuse pidi vastu võtma Selver Tallinn, kes kaotas RTU/Robežsardzele. Selver oli eelkõige hädas rünnakuga, mida suudeti realiseerida vaid 35,7-protsendiliselt. Vastuvõtt oli Tallinna klubil 60,5%. Blokist saadi 12 punkti, servilt 4 (tehti 8 viga). Oliver Orav tõi Selverile 23 punkti (+11), 11 punkti (+7) panustas täna Denis Losnikov, kes tavaliselt liberona tegutseb. RTU parimaks kerkis 21 punktiga (+12) Rolands Ozolinš. Läti klubi vastuvõtt oli 47,5%, rünnak 40,8%. Blokiga saadi 12 punkti, serviga 2 (6 viga).

Liigatabelis on Selveril seega jätkuvalt punkte 33, mis annab viienda koha. Homme kohtub Selver kodusaalis kell 19.00 Jelgava Biolarsiga.

TTÜ sai kirja magusa 3:0 (25:20, 30:28, 25:21) võidu võõrsil Daugavpilsi Ülikooli vastu. Mängu võtmehetk oli teine geim, mille Janis Sirelpuu juhendatav meeskond suutis võita 30:28. TTÜ resultatiivseimana kogunes Richard Orutar kontole 18 punkti (+12), Dmitri Korotkov lisas 9 punkti (+3) nagu ka Jörgen Vanamõisa (+6). TTÜ vastuvõtt oli 70,5%, rünnak 39,6%. Serviga teeniti 4 punkti (vigu kogunes 11) ja blokiga 9. Daugavpilsi parimana tõi Aleksandrs Samuilovs 16 silma (+10). Vastuvõtt oli 58,2% ja rünnak 38,1%. Blokipunkte kogunes 5, servilt 1 (vigu tehti 11).

TTÜ on nüüd kogunud 11 punkti. Homme mängitakse kell 16.00 Jekapbilsiga.

Järvamaa VK kaotas kodusaalis 0:3 (22:25, 19:25, 21:25) Jelgava Biolarsile. Relyea Dixon Speller oli Järvamaa edukaim 12 punktiga (+3). Järvamaa vastuvõtt oli 47,5%, rünnakuprotsendiks saadi 45,8. Blokist suudeti teenida vaid 4 punkti, servilt 2 (eksiti 10 pallingul). Jelgava parimaks kerkis 15 punktiga (+7) Karlis Pauls Levinskis. Vastuvõtul näidati 67,3-protsendilist edukust, rünnakuid realiseeriti 51,9-protsendiliselt. Blokiga teenis Jelgava 7 punkti ja serviga 5 (10 viga).

Pühapäeval mängib Järvamaa kell 15.00 RTU/Robežardsega.