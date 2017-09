Pärnu ja Selveri võrkpalliklubid võtsid kontrollmängudes mõõtu põhjanaabritelt

Eesti võrkpalliklubid Pärnu VK ja Tallinna Selver pidasid nädalavahetusel sõprusmänge põhjanaabritega.

Reedel kaotas Pärnu Andrus Raadiku leivaisale Sampo Volleyle, eelmise aasta Soome pronksimeeskonnale 0:3 (20:25, 18:25, 16:25), kuid lisaks mängitud neljas geim õnnestus pärnakatel võita 25:21.

Laupäeval teenis Pärnu kaks võitu. Hommikul peeti kõva lahing Soome esiliiga tippu kuuluva Kyky Betset Kyyjärviga, keda võideti 3:2 (24:26, 22:25, 25:13, 25:13, 15:11). Õhtul võideti paari aasta tagust Soome meistrit ja eelmise hooaja viiendat meeskonda Kokkolan Tiigerit 3:1 (21.25, 25:23, 25:13, 27:25).

Soome turneel valis Pärnu VK meeskond ka uue kapteni, kelleks on algaval hooajal Harri Palmar.

Peatreener Avo Keel võttis kontrollmängud kokku: "Hooaja algusele kohaselt kõikusime äärest ääreni, küll oli üks element parem, teine kehvem ja järgmine mäng vastupidi jne. Saime oma kolm mängu kätte, millest kaks olid head mängud Soome kõrgliiga võistkondadega. Igati asja ette läinud turniir oli."

Pärnu VK meeskond Soome kontrollmängudel:

Sidemängijad: Markkus Keel, Karl Lilles

Libero: Silver Maar

Keskblokeerijad: Harri Palmar, Tamar Nassar, Toms Švans, Mhait Martin Pool

Nurgaründajad: Kevin Saar, Taavet Leppik, Robert Juchnevic, Märt Tammearu

Diagonaal: Edvinas Vaškelis

Tallinna Selver pidas kaks matši Joensuu meeskonnaga, võites mõlemad skooriga 4:1 ja 3:2. Selveri sidemängija Tauno Lipp klubi Facebooki lehel: "Kaks esimest treeningmängu näitasid meeskonda positiivses valguses. Võitsime küll mõlemad mängud, kuid ennekõike oli tähtis, et noored mehed said ennast näidata ja näitasid ennast heast küljest. Mängisime erinevate rotatsioonidega, et kõik mehed saaksid kõikide meeste kõrval üksteist väljakul tunda. Meeldis, et just geimi lõppudes näitasime ennast heast küljest ja tegime võimalikult vähe otse oma vigu. Juba järgmisel nädalavahetusel saame testida täit koosseisu Rakvere turniiril, kui meeskonnaga taasliituvad koondislased."