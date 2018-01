Pärnu euroteekond sai Belgias kiire lõpu, mõnel mehel on põhjust vaadata tõsiselt peeglisse

Ainsa Eesti klubina sel hooajal eurosarjas osalenud Pärnu Võrkpalliklubi kohtus CEV Challenge Cupi 1/8-finaali kordusmängus Belgia klubi Meneni Par-Kyga. Paraku sai juba kahe geimiga selgeks, et veerandfinaali pääseb kodupubliku ees mänginud Menen. Mäng, mis kestis vaid 72 minutit, kindlalt neile 3:0.

Avamängu koduväljal 1:3 kaotanud Pärnu pidi edasipääsuks saama 3:0 või 3:1 võidu. Paraku oli Menen kahes esimeses geimis üsna kindlalt üle, andes Eesti meeskonnale mõlemas 21 punkti. Seega võisid nad juba kahe geimi järel võidutantsu lüüa.

Pärnu hävis esimestes geimides eelkõige diagonaalründaja koha pealt. Algkoosseisus alustanud Robert Juhnevic suutis 14 tõstest ära lüüa kõigest 4 (29%), ühtlasi lõi ta rünnakul kaks korda ka auti ja blokki. Lisaks sigines ka kaks serviviga. Üldse tegi Pärnu avageimis lubamatult palju oma vigu - neli rünnakul ja neli ka servil. Ka avageimi lõpus Juhnevici asemel platsile tulnud Edvinas Vaškelis ei suutnud meeskonda oluliselt paremini aidata. Võib öelda, et täna mängis Pärnu ilma diagonaalründajata. Paraku. Eks mõtteainet jagu nii leedulastel endil kui ka treener Avo Keelel. Kahe geimiga saadi kirja vaid üks blokipunkt, seega Andorrast pärit Meneni sidemängija Xavi Folguera mängis pärnakad puhtalt üle.

Kolmas, tähtsusetu geim, kus said võimaluse juba vahetusmängijad, kuulus Menenile 25:20.

"Mu mäng oli halb," tõdes Juhnevic, kes ei tahtnud pugeda selle taha, et on pidanud mängima kord diagonaalründaja, kord nurgaründajana. "Selles polnud asi. Treeningul olengi rohkem diagonaalründaja kohal tegutsenud. Ei taha ka öelda, et lihtsalt oli halb päev. Eks natuke igalt poolt: võõras hall, fännid, surve. Seekord läks nii, järgmine kord loodetavasti paremini."

Kolmandas geimis uuesti platsile saanud Vaškelis kogus 7 punkti, samuti ka Kevin Saar, 6 silma said kokku Taavet Leppik ja Toms Švans. Meneni poolt tegi üllatuslikult superetteaste nurgaründaja Gilles Vandecaveye, kes tõi kokku 13 punkti (+12; 67%), eelmises mängus soleerinud diagonaalründaja Julien Winkelmuller lisas 10. STATISTIKA

"Minagi ootasin täna rasket mängu. Eelmine kord ei teinud kaasa teie number kolm (Leppik - M. R.), kes on suurepärane mängija, tal on rünnakul väga head nurgad. Mõtlesime, et nüüd tuleb kahe vajaliku geimi nimel pööraselt võidelda. Saime alguses hästi vedama ja muudkui hoidsime seda head hoogu," kommenteeris Vandecaveye.

Juba varem lõppes Oliver Venno koduklubi kohtumine Challenge Cupil. Ankara Maliye Piyango sai Minskis raske 3:2 võidu ja rühkis kaheksa hulka. Venno oli tavapäraselt resultatiivne: 24 punkti (efektiivsus +15; rünnak 43%).

Aste kangemas eurosarjas, mil nimeks CEV Cup, sai otsa Düreni ja Karli Alliku tee. Koduväljakul tunnistati Ankara Ziraat Bankasi 3:2 paremust. Allik tegi kaasa terve mängu, tõi küll kaheksa punkti, kuid plussmiinusnäit oli tal -5.