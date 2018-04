Pärnu, Bigbank Tartu või Selver Tallinn: kas keegi suudab peatada Saaremaa?

See, et Saaremaa on endast hooaja jooksul favoriidi kujundanud, mistõttu on teistel meeskondadel just nende võitmiseks eriti suur isu, on Tali jaoks loomulik. „Nii ta kipub olema, alati tahetakse favoriidist jagu saada, eks me ise oleme selle „jama“ ju kokku keeranud,“ sõnas juhendaja läbi huumori. „Selveri meeskonnas on nooruse uljust ja ka hullust, samas juba ka natuke kogemust. Loodan, et pakume fännidele põnevust, aga mitte ülemäära palju,“ lisas Tali.

Selver tegi kahe hooaja vahel läbi noorenduskuuri ja sel hooajal pole neil ühtegi välismaalast ning tooni annavad noored mängumehed. Seejuures on Selver ainus Eesti klubi, kes põhiturniiril Saaremaa alistada suutis. Veerandfinaalis lülitati konkurentsist Rakvere. Selveri juhendaja Austris Stals teab, mis on edasipääsu eelduseks. „Peame mängima hetkel tugevaima meeskonna vastu. Vähemalt on kõik mehed taas mängukõlbulikud,“ sõnas Stals. „Meil on selles seerias võiduvõimalus vaid juhul, kui suudame eelnevatest kohtumistest õiged järeldused ja õiged otsused teha. Stabiilne ja agressiivne serv on võitmise üheks eelduseks,“ lisas lätlasest juhendaja.

Teise finalisti selgitavad põhihooaja teine ja kolmas meeskond Pärnu ja Bigbank Tartu. Avamäng toimub 8. aprillil algusega kell 19.00 Pärnus, teine kohtumine 12. aprillil kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones.

Nii Pärnu kui Bigbank on sel hooajal korra finaalis mänginud, ent mõlemal korral tuli neil tunnistada Saaremaa 3:2 paremust. Tartu kohtus Saaremaaga karikafinaalis, Pärnu Credit24 Meistriliiga finaalis. Veerandfinaalis alistas Pärnu TTÜ, seal anti mitmele põhimehele puhkust, põhisidemängija Markkus Keel oli haige ning pärast seda seljaprobleemide küüsis. Nüüd on aga temagi tagasi rivis.

Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel tõdeb, et tegu on äärmiselt võrdse paariga. „Senised omavahelised mängud on olnud äärmiselt tasavägised ja miski ei näita, et see seeria võiks kummagi jaoks ühepoolseks ja lühikeseks kujuneda,“ usub Keel. „Selge see, et mõlemad tahavad hooaja sellises faasis endast kõik anda.“

Bigbankil pole Keele arvates ühte suurt tugevust ega ka nõrkust. „Nii nagu meiegi, on Tartu samuti kohati üsna kõikuvalt esinenud. Sellist üht superelementi neil pole, et kui see töötab, siis vastasel poleks variantigi. Samuti pole neil üht väga nõrka kohta, et saaks nad ühe asja peale rõhudes ära murda,“ teab Keel.

Pärast Balti liigas veerandfinaalis konkurentsist langemist pani Bigbanki senine juhendaja Oliver Lüütsepp ameti maha ja ohjad võttis üle enne Lüütseppa Tartu meeskonna peatreenerina tegutsenud Andrei Ojamets. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis alistati kindlalt Järvamaa VK.