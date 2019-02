Pärnu alistas Credit24 meistriliigas kindlalt Rakvere

Võitjate resultatiivseimana tõi Chizoba Neves Atu 11 punkti (+7), 10 silma (+6) lisas Atvars Ozolins. Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel kasutas ka mitmeid vahetusmehi, kirjutab volley.ee.

Pärnu vastuvõtt oli 51%, rünnak samuti 51%, blokist saadi 4 punkti, servil löödi 8 ässa (neist 3 läks Martti Keele nimele) ja eksiti 14 pallingul.

Rakvere meeskonna edukaim oli 12 punktini (+6) jõudnud Taavi Nõmmistu, Rakvere vastuvõtt oli 49%, rünnakuid realiseeriti 42-protsendiliselt, blokipunkte kogunes 2 ja serviga saadi samuti 2 punkti (servivigu tehti 10).

Liigatabelis hoiab Pärnu meeskond 39 punktiga neljandat kohta. Liidrikohal on Bigbank Tartu 47 punktiga, teisel kohal asub 45 punkti kogunud Saaremaa Võrkpalliklubi ning kolmas on RTU/Robežsardze 43 punktiga. Rakvere VK on 28 punktiga kuues.

Neljapäeval, 7. veebruaril kohtuvad kell 19.00 Kuressaares liiga tipud Saaremaa Võrkpalliklubi ja Bigbank Tartu.