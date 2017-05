Palju õnne, kapten Toobal! Kaks aastat võttis, aga asja sai – pisarad muutusid naeruks

Prantsusmaal palliv Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal muutis mullused pisarad rõõmuhõiseteks – tema koduklubi pääses kõrgliigasse.

Varem Türgis pallinud Kert Toobal (37) ühines tunamullu Prantsusmaa esiliigas mänginud Rennes’i Volleyga ühe eesmärgiga: pääseda kõrgliigasse ehk ProAsse. Eelmine hooaeg kulgeski suurepäraselt, esiliiga põhiturniir võideti teiste ees pika puuga ja karikasarjas lülitati välja meistriliiga meeskondi ning murti finaali välja. Paraku rikkus viimane matš hooaja – tol hooajal tõusis tugevamasse seltskonda vaid esiliiga võitja ja finaalis jäi Rennes ülivalusal kombel alla Nice’ile 2:3. Pettumus tõi Toobalile pisarad silma, ometi otsustas ta lepingut pikendada ja uuesti sama teekonna ette võtta.

Tänavu Rennes esiliigas suveräänne liider ei olnud, põhiturniir lõpetati 14 võidu, 6 kaotuse ja kolmanda kohaga. Ometi suudeti play-off’is kõik vastased üle mängida, tänases üleminekumängus seljatati kõrgliigas eelviimaseks jäänud Cannes 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:21). Toobal oli tavapäraselt platsil kohtumise algusest lõpuni. Nüüd saab ta karjääri lõpuaastail kaasa lüüa eliitseltskonnas.













Niisiis saame järgmisel hooajal Euroopa tugevuselt viiendas liigas kaasa elada õige mitmele eestlasele. Ardo Kreek pikendas lepingut Pariisi Volleyga, Martti Juhkami siirdus esiliiga põhiturniiri võitjana otse ProA-sse tõusnud Tourcoing’isse, ilmselt jätkavad Prantsusmaa meistriliigas ka Andri Aganits ja täna meistritiitli eest heitlema hakkav Timo Tammemaa. Ja mine tea, äkki pole seegi veel kõik…

Meil on hea meel teatada, et tänast finaalmängu Tammemaa koduklubi Toulouse’i Spacers’i ja Chaumonti vahel on võimalik vaadata Delfi TV vahendusel. Kohtumine algab kell 21.45, kommentaatoriteks on Juhkami ja Karl Rinaldo.

Aasta tagasi samal ajal... Foto: Priit Simson