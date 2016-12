Nõo rannahallis algas reedel kell 9 heategevuslik rannvõrkpallimaraton Terve Keha vs Terve Vaim. Kahe päeva jooksul käivad platsil erinevad Eesti tippsportlased.

Orienteeruv mängu lõpp on 31. detsembri pärastlõunal kell kolm. Planeeritava 30 tunnise maratonmatši jooksul tulevad mõlema tiimi eest vahetustega väljakule kokku ligi 120 pallurit. Teiste seas on varbad liivaseks tegemas olümpiamedalist ja aasta parima võistkonna üks liikmetest Allar Raja, Tartu korvpalli legendaarne mees Marek Doronin, Eesti parim aerutaja Kaspar Sula, 400m tõkkejooksu olümpiasportlane Jaak Heinrich Jagor, Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas ning Euroopa Üliõpilasspordi Liidu täitevkomitee liige Tarmo Jaakson. Platsile on pärast kiiret töönädalat jooksmas ka jõuluvana.

SportID korraldatud võistlus on heategevuslik ning iga osalev mängija annetab Lastefondile minimaalselt 1€, millele ürituse korraldaja lisab omalt poolt veel 4€. Raha kogutakse ülekaaluliste laste liikuma aitamise toetuseks ning kogutud vahendid antakse üle Lastefondile, kes selle abivajajateni toimetab.

Oma panuse saad anda SIIN

Jälgi otsepilti Facebookis!

Ajakava:

* 30. detsembril kell 9 löövad palli mängu Eesti üks parimaid triatleete ja Eesti Ironman võistluse korraldaja Ain-Alar Juhanson ning Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas koos tiimikaaslastega.

* 30. detsembril kell 11 võtavad mängu üle olümpiasportlane Jaak-Heinrich Jagor ning Eesti aerutamise teravaim tipp Kaspar Sula, Kaarel Alupere ja Joosep Karlsoni nimistus.

* 30. detsembril kell 16 asuvad tipptasemel võrkpallilahingusse Karl Jaani - Martin Ruul ja Kristjan Kais - Argo Meresaar.

* 31. detsembril kell 13 võtavad maratonmängu viimase vahetuse enda kanda olümpiamedalist Allar Raja ning Eesti korvpallilegend Marek Doronin tiimikaaslastega.