OTSEPILT: Eesti võrkpalliliiga viienda koha saatuse panevad paika TTÜ ja Järvamaa

Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel tehakse täna algust 5.-6. koha mängudega, kui TTÜ võtab kodusaalis vastu Järvamaa VK.

Põhimõttelises heitluses lähevad vastamisi kaks Eesti võistkonda, kel ei õnnestunud Baltikumi klubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas esikaheksasse murda. Järvamaa lõpetas põhiturniiri 11. kohal, TTÜ kaks positsiooni tagapool, kirjutab volley.ee.

Järvamaa jaoks on lõppev hooaeg kulgenud inimkoosseisu mõttes üsnagi tumedates toonides, sest võistkonda on korduvalt tabanud nii vigastuste- kui ka haigustelained, mistõttu täisrivistuses on saadud esineda harva. „Kui vaatame statistiliselt, siis sel hooajal oli Järvamaal varasemaga võrreldes õnnestumisi ja punktide kojutoomisi rohkem. See teeb rõõmu, eriti arvestades, et meeskonna koosseis oli ebastabiilne ja mitterahuldavaid esitusi pakkus ka meie võõrleegionär Linas Petravicius, kelle puhul peavad tuhka pähe raputama ka treenerid ja nentima, et hooaja alguses langetatud otsus teda palgata ei olnud just parim,” rääkis Järvamaa juhendaja Laimons Raudsepp. „Usun, et tänavusega sai laotud tugev vundament, mille peale on kahel järgneval aastal hea rajada võistkond, kes oleks valmis võitlema veelgi kõrgemate kohtade nimel,” lisas ta.

TTÜ- l on olnud paljuski kooliraha maksmise aasta ja võistkonna näol on samuti tegemist tulevikku suunatud projektiga, kus viljad peaksid tulema järgnevatel hooaegadel. On võistkonnas ju kokku saanud mängumehed, kellest eakaimad olid sügisel vaid 21-aastased. „Hooaja alguses arvasin, et asjad liiguvad kiiremini ja suudame rutem paremini ja stabiilsemalt mängima hakata. Enamik poisse tuli noorteklassist ja nad ei teadnud täpselt, millist taset ja suhtumist meistriliigas mängimine nõuab. See on aga arengu loomulik osa,” nentis TTÜ peatreener Janis Sirelpuu.

„Peamine on, et meil on kokku saanud hea punt noori, kes on saanud kõvasti mänguaega. Kaotused loomulikult morjendavad, kuid lõpuks tulevad poisid sellest kõigest välja palju karastatumatena, kui olukorras, kus nad oleksid pidanud olema mõnes kõvas klubis pingimehed. Kindlasti võtan nende ees mütsi maha sellega, et suutsime Credit24 Meistriliigas vältida viimast kohta ja Kuldīga enda selja taha jätta,” lisas juhendaja.

Nüüd rullub võistkondade jaoks aga lahti hooaja viimane vastasseis. Kaks klubi läksid sel hooajal vastamisi karikavõistluste veerandfinaalis, kus pidamata jäänud avakohtumises määrati võit TTÜ-le, ent kordusmängu 3:1 edu ja kuldse geimi 25:18 paremus viisid nelja parema sekka siiski Kesk-Eesti võistkonna. Credit24 Meistriliigas võitis Järvamaa mõlemad põhiturniiri matšid 3:0. „Järvamaal on kogemust ja kvaliteeti küll ja küll. Kui vaadata selle hooaja seniseid omavahelisi mänge, siis neis ei ole me suutnud oma võimeid välja mängida. Loodetavasti nüüd see õnnestub,” rääkis Sirelpuu.

Järvamaa loots Laimons Raudsepp usub, et mängud TTÜ-ga tulevad pingelised ja oma rolli mängib neis kindlasti ka psühholoogiline moment. „Need mängud näitavad, milline on meie sisu. Kui tuleme seeriast edukalt välja, saame lõpetada hooaja hea tujuga. Igal juhul läheme võitlema viienda koha nimel. Usun, et meeskond peaks olema valmis kahes eesseisvas kohtumises hästi mängima,” sõnas Raudsepp.

Kordusmäng leiab aset kolmapäeval kell 20 Paides. Kui mõlemad meeskonnad võidavad seerias ühe mängu, võrreldakse punktide suhet (3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja kaotajale null punkti; 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Ka nende võrdsuse korral selgitab paremuse 15 punktini mängitav kuldne geim.